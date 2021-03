Juan Osorio es considerado como uno de los productores de melodramas mexicanos más exitosos del momento, pero en una entrevista exclusiva con el programa Hoy, el ex esposo de Niurka Marcos reveló que uno de sus más grandes sueños era ser actor de telenovelas.

En dicha entrevista, dirigida por Jorge “El Burro” Van Rankin, Juan Osorio reveló varios detalles de su vida como que nació en la colonia Mexicaltzingo de la alcaldía Iztapalapa y que su nivel máximo de estudios es la preparatoria, pero la confesión que más llamó la atención fue cuando contó sobre sus inicios en el mundo de la televisión.

"Mi papá compró una televisión y yo tenía que sacar buenas calificaciones para que me dejaran ver la tele. A mí lo que se me hacía mágico era cómo, de tu tamaño, entrabas en una tele; ese misterio lo fui siguiendo, investigando y me enteré que la señal salía de Televicentro", recordó el destacado conductor de Televisa.

El también padre de Emilio Osorio señaló que tenía 14 años cuando empezó a acudir a Televicentro para conseguir una oportunidad: “A los actores me les acercaba para que me metieran, pero me abrían. Pero apareció Enrique del Castillo, un actor que siempre hacía personajes de doctor".

Juan Osorio reveló que él le ayudó a colarse dentro de las instalaciones de Televicentro, hoy Televisa: "Me le acerqué y me dijo: 'Yo no puedo hacer que entres, pero vamos a hacer una cosa: entras como mi asistente y adentro tú sabes qué haces'. Y así entré a Televicentro. Llegué a las 7 de la mañana, le cargué su porta trajes y ya no me pudieron detener".

El productor Juan Osorio contó lo que sintió al conocer el mundo de la televisión e incluso reveló que él tenía deseos de ser actor de telenovela, por lo que comenzó a hacer castings como extras: "Cuando empecé a pisar ese pasillo, empecé a flotar. Ahí sentí... que de ahí no iba a salir. Yo quería ser actor, iba porque quería ser actor y entonces empecé a extrear".

Asimismo, el ex esposo de Niurka Marcos recordó que su primer papel fue en 'Cosa Juzgada': "Hago un casting y me quedé. Entonces voy con una chava, Chayito, para hacerme un look: me pinta, me pone unos rayos, así güero. Luego llego y veo que todo el cast era de un orfanatorio... Todos pelones, rapadísimos"

Por último, Juan Osorio reconoció que para él no fue fácil combinar los estudios y el mundo de la televisión: "No fue fácil. Yo tenía que ir a estudiar, regresaba y en las bodegas de utilería tenía que preparar lo del próximo día, y dormía ahí en los muebles. Me preparaba mi torta, mi café y con eso te la echabas hasta el otro día".

