Juan Osorio no perdona a Pablo Montero y se niega a trabajar con él

El productor de Televisa está decepcionado del comportamiento que tuvo el actor en los últimos meses.

Pablo Montero vuelve a estar en medio de la polémica, ahora por las recientes declaraciones que Juan Osorio realizó en exclusiva para el programa ‘De Primera Mano’ de Imagen Televisión. En ella, el productor de Televisa revela que no volverá a trabajar con el actor y cantante debido a los últimos escándalos que protagonizó.

De acuerdo a sus declaraciones, el protagonista estelar de ‘El Último Rey: El Hijo del Pueblo’ se presentó en su oficina para aclarar las polémicas que han envuelto su talentosa carrera artística. Fue ahí donde la también ex pareja de Niurka Marcos le pidió que recapacitara y comenzara a limpiar su imagen para así evitar mayores problemas en el futuro.

La excelente actuación que hizo en la bioserie no autorizada de Vicente Fernández se ve opacada por sus últimos escándalos.

En algún punto de la conversación, Juan Osorio le mencionó que sus problemas de alcoholismo estaban causando severos estragos en su reputación como artista. Ante dichas palabras, el actor y cantante le pidió perdón pero no se le fue concedido debido a qué “él no es nadie para perdonar” y que solo hablaba por el gran cariño que siente.

Finalmente, Pablo Montero le pidió tomarse una foto juntos pero él se negó y así evitar que le restara importancia al problema. “Me dijo: '¿nos podemos sacar una foto?', y le dije: 'no, porque vas a subir esa foto diciendo que ya no pasó nada y que todo está bien'”, declaró el productor de Televisa.

No volverá a trabajar con él

Al ser cuestionado sobre futuros proyectos a su lado, el padre de Emilio Osorio aseguró que no volverá a trabajar con él y que lamenta demasiado que no haya sabido aprovechar el descomunal éxito obtenido con la bioserie no autorizada de Vicente Fernández para Televisa.

“Si me preguntas: ¿volvería a trabajar con Pablo? Ahorita te digo que no, definitivo… Creo que fue la mayor oportunidad que ha tenido con un personaje tan importante y no lo supo valorar”, fueron las últimas palabras del productor para el programa de Gustavo Adolfo Infante.

¿Cuál es el verdadero nombre de Pablo Montero?

Pese a los escándalos, el actor y cantante goza de gran popularidad dentro del mundo de la farándula mexicana.

El nombre real de Pablo Montero es Óscar Daniel Hernández Rodríguez e inició su carrera artística profesionalmente en 1995. No cabe duda que el actor y cantante se ha convertido en una persona polémica, motivo por el cual te invitamos a seguir leyendo La Verdad Noticias para enterarse de todos los chismes de la farándula que lo involucren en un futuro.

