Juan Osorio no le teme a las denuncias por acoso sexual

El productor de Televisa abrió su corazón en íntima entrevista con Aurora Valle para el programa 'Confesiones'.

Juan Osorio abrió su corazón en una reciente entrevista para el programa ‘Confesiones’ de Aurora Valle que se emite por el canal Tlnovelas de Televisa. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que confesó no tener miedo a las denuncias de acoso sexual que en los últimos días han perseguido a otros productores de cine y televisión.

Al ser cuestionado por la periodista sobre esta situación, el productor de Televisa señaló que no ha tenido la necesidad de intercambiar favores con otras mujeres por protagónicos de telenovelas. De igual modo, aseguró que puede presumir que sus novias están con él por la forma en cómo las trata y no por interés.

El papá de Emilio Osorio es conocido por haber tenido romances con guapas actrices.

“Yo he andado con las mujeres que he sabido conquistar… Nunca me pasó eso que desaparecieron si no les di un protagónico, desaparecieron porque tengo un carácter muy fuerte, soy una gente muy exigente y que a lo mejor como todos tengo esa parte de machista de repente”, declaró Juan Osorio, quien hace un par de meses fue hospitalizado.

Así conquista Juan Osorio a las mujeres

Por otro lado, el productor estrella de Televisa indicó que sus romances han sido producto de sus buenos tratos y atenciones, algo que aprendió de un amigo gay y que decidió poner en práctica cuando entendió que él no era un galán ni iba a ser protagonista de telenovelas.

“Yo dije: ‘no vas a ser protagonista ni galán, con las mujeres va a ser lo mismo’. Entonces tuve que echar a nadar la ardilla y lo que a mi me ha ayudado y fortalecido es que soy una persona pensante para seducir a una mujer. Me encantan las mujeres, me gusta su belleza y me gusta seducirlas, aprendí a seducirlas”, finalizó Juan Osorio.

Te puede interesar: Juan Osorio habla sobre el catálogo "secreto" de Televisa

¿Quién es Juan Osorio?

Hoy en día, el productor mexicano es conocido por su talentoso trabajo dentro de la empresa Televisa.

Juan Osorio es un productor de televisión que inició su carrera dentro de la empresa Televisa a principios de la década de los 80's. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, su oportunidad para destacar llegó en 1986 y hoy es conocido por impregnar un estilo cómico a las telenovelas.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales