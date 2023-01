Juan Osorio levanta la mano para hacer una bioserie de Shakira

Juan Osorio le encantaría hacer una bioserie de Shakira

El productor Juan Osorio que ahora se encuentra comprometido con su novia Eva Daniela, busca tener los derechos para realizar una bioserie de la famosa cantante Shakira.

“Ya quiero estar tocando la puerta de Shakira y decirle: ‘yo te hago tu serie, vamos a firmar con Televisa’. Es una mujer que ha levantado el puño, ha dado su voz y a las mujeres las ha empoderado, la admiro, la respeto y la apoyo” comentó.

El año pasado hizo la serie de Vicente Fernandez, El último rey, y ahora está preparando la telenovela “El amor invencible” por estrenarse el 20 de febrero de 2023 por el canal de Las estrellas.

“Me encantaría hacer la historia de Shakira, ¡qué afortunado sería yo, un productor que logra hacer la bioserie de Shakira! ¡Estaría increíble! ¿Sabes cuántos han de estar peleando estos derechos para hacerla? Ojalá tengamos la fortuna”, agregó.

Osorio comentó haberse sentido como un adolescente respecto a la relación que tiene ahora con la actriz Eva, quien el siguiente viernes tendrá su presentación oficial en la obra de teatro Los guajolotes salvajes, en el centro cultural San Ángel.

“El secreto para fomentar el romance es el respeto y no descuidar, no porque es tu novia pienses que ya está dado todo. No. Es como una plantita, hay que echarle su agüita. Todo el tiempo le hablo, estoy al pendiente de ella.

Todo marcha tan bien en su relación, que Juan ya le presentó a su mamá como su futura nuera, cosa que dice no haber hecho nunca. Explicó que ya tiene el lugar y momento donde le entregara el anillo de compromiso a su novia.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.