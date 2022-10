Juan Osorio le respondió a Laura Bozzo tras críticas sobre su novia Eva Daniela

Desde que Juan Osorio gritó a los cuatro vientos su romance con Eva Daniela las críticas en contra de la pareja no se han hecho esperar, pues en La Verdad Noticias te dimos a conocer lo que dijo Laura Bozzo sobre la joven actriz.

Y es que, recientemente el productor de telenovelas ha dado de qué hablar por la diferencia de edad con su actual novia, muchos aseguran que podría ser su hija, otros comentan que su nieta, pero ellos han defendido su romance a capa y espada y dicen que se aman.

El productor comentó que no necesita comprar lujos a Eva Daniela, ya que no tiene una Belinda en su vida, pues su novia no es una interesada. Cabe mencionar que Bozzo criticó a la joven porque ella no tiene el permiso de sus padres para tatuarse como lo hizo su novio.

Juan Osorio le manda mensaje a Laura Bozzo tras críticas

Tras las declaraciones de Bozzo en el programa "De primera mano", el productor de telenovelas fue cuestionado por lo que dijo la peruana y no se quedó callado y se defendió de las críticas en contra de Eva Daniela.

Ante los medios expresó: "Tengo una duda ¿su novio estaba de la misma edad?". Dijo Osorio, pues recordamos que la conductora sostuvo un romance con Christian Zuárez, quien era 24 años menor que ella.

¿Cuántos años tiene Eva Daniela novia de Juan Osorio?

El productor y la joven actriz de 27 años de edad

Eva Daniela, la novia del productor Juan Osorio tiene tan solo 27 años de edad, pero a pesar de la diferencia que es de 38 años de edad, la pareja está más unida que nunca, así lo han presumido ante las cámaras cada vez que le cuestionan sobre su romance.

