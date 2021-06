Juan Osorio es tema de conversación en las redes sociales a causa de su nuevo romance con la joven actriz Eva Daniela. Por tal motivo, los medios de comunicación se acercaron a él con tal de tener mayor información, pero lo que ellos no se esperaban es que el productor de Televisa aprovechara el momento para pedirle consejos sexuales a Niurka.

Sin pena alguna, el productor de telenovelas declaró ante las cámaras que le pedirá un par de consejos a su ex y hoy madre de su hijo Emilio Osorio para que él no falle al momento de la intimidad con su nueva novia, quien es 37 años más joven que él.

El productor le pedirá consejos sexuales a Niurka "para que no le vuelva a fallar la cosa".

"A Niurka le tengo que pedir consejos para que no me vuelva a fallar la cosa", declaró el productor de la telenovela ‘Soltero con hijas’ para luego bromear con que la vedette cubana le ha buscado para tener otro encuentro: "Que no se haga, ella quería recalentado, que no se preocupe, que me dé consejos y le vamos a dar".

Juan Osorio responde a quienes crítican su relación

Al ser cuestionado sobre las críticas que ha recibido por tener un romance con una joven de 26 años, el productor aseguró que él está consciente de que es una persona que pertenece al medio artístico, pero que no hace caso a los malos comentarios, pues estos no le ayudan a pagar sus deudas.

"Aguanto varo, yo soy gente del medio del espectáculo, que vengan las críticas. Lo que yo sienta y lo que Eva y yo estamos viviendo no se compara con nada. Estoy muy feliz, es una niña muy linda… Si yo me tuviera que casar con Eva ahorita, me casaba, la quiero mucho, la respeto mucho y por primera vez voy a ser fiel", declaró Juan Osorio ante las cámaras.

¿Cuántos años tiene Eva Daniela?

La relación de Eva Daniela con el productor ha causado revuelo en redes sociales debido a que existen 37 años de diferencia entre ellos.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Eva Daniela nació el 28 de enero de 1995, por lo que ahora tiene 26 años de edad. Es originaria de la ciudad de León, Guanajuato. Se sabe que es egresada del Centro de Educación Artística de Televisa.

Su primera oportunidad en el mundo de las telenovelas fue gracias a Juan Osorio, quien la contrató para que diera vida a la Chef Lorena en la telenovela ‘¿Qué le pasa a mi familia?’. En lo que respecta a su popularidad en el mundo de las redes sociales, debes de saber que su cuenta oficial de Instagram ya supera los 50 mil seguidores.

Fotografías: Redes Sociales