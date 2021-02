Juan Osorio jura que no tuvo nada que ver con Mauricio Mejía ¿Lo demandará?

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Mauricio Mejía confesó en su cuenta de Instagram que salió con un productor de televisión para conseguir un papel en una telenovela, y aunque nunca dio el nombre de la persona, dio a entender que podría tratarse de Juan Osorio.

Durante un último encuentro con la prensa, Juan Osorio habló sobre las recientes declaraciones de Mauricio Mejía, las cuales causaron gran polémica en las redes sociales debido a que ponían en duda la heterosexualidad del famoso productor de telenovelas.

Mauricio Mejía aseguró que había salido con Juan Osorio para conseguir un papel en Televisa.

"Si no lo hago con una mujer, mucho menos con un hombre. Lamento mucho que haya hecho eso, lamento mucho que se quiera colgar de una fama que no existe. No he hablado de ese tema, no iba a tocarlo, pero ustedes siempre me hacen el favor de tener esta educación y con gusto lo contesto", declaró el productor sobre las declaraciones de Mauricio Mejía.

"Tú preocúpate cuando realmente tengas algo que temer, cuando realmente hayas hecho algo, pero cuando no has hecho nada, es estar tranquilo y dar la cara. Me conocen de toda la vida, tengo amigos de años, y saben cómo soy; podré ser geniudo, enojón, ser muy exigente, pero nunca oculto lo que hago", agregó Juan Osorio.

Juan Osorio no demandará a Mauricio Mejía

Por último, el ex de Niurka Marcos aseguró que no tomará acciones legales en contra de Mauricio Mejía y pidió a los medios de comunicación no seguirle el juego al actor, a quien reveló haber apoyado durante su carrera artística, pero que no de la forma en la que él insinuó a través de las redes sociales.

"Eso es lo que está esperando para que le vayan a preguntar. No peleemos, yo estoy encauzado ahorita a mi novela… Pobre Mauricio, porque me da mucha pena. Yo lo apoyé actoralmente y no salí con él, fue en mi oficina. Rara vez me voy al restaurante a contratar actores, solo cuando no quiero que se den cuenta a quién traigo", finalizó Juan Osorio.

¿Crees que las declaraciones de Mauricio Mejía sean ciertas? Deja tu respuesta en los comentarios.

Fotografías: Instagram