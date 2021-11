Juan Osorio habría filtrado que Emilio Osorio es 'Hueva' en ¿Quién es la Máscara?

Juan Osorio, padre y manager de Emilo Osorio, habría revelado vía redes sociales que su hijo es en realidad 'Hueva', uno de los personajes de la tercera temporada de ¿Quién es la Máscara?

Osorio compartió y dejó entre ver que Emilio está dentro del programa, pues incluso retwitea las presentaciones del personaje cada domingo.

Y es que aunque es bien sabido que Emilio Osorio es 'Hueva', la producción del programa no ha dado luz verde para que esto sea revelado, pues el personaje aún continúa en competencia.

Juan Osorio habría delatado a Emilio Osorio

Juan Osorio habría delatado a su hijo

Juan Osorio está siendo blanco de críticas y comentarios negativos tras supuestamente 'revelar', la participación de Emilio Osorio en reality show.

A través de retweets en dicha red social, el también mánager de Emilio ha dejado entrever que 'Hueva' es su personaje favorito, siendo éste al que relacionan con su hijo.

Juan Osorio habría delatado a su hijo

Las críticas no se hicieron esperar, pues las seguidoras de Emilio le pidieron dejara de arruinar la sorpresa o que incluso no se involucrara, ya que no él está participando.

Juan Osorio habría delatado a su hijo

"Es enserio? Caballero porfa ya pare con su forma de llamar la atención, tenga un poco de respeto por su hijo y el programa, por algo hay que adivinar quien está detrás de la máscara no que usted lo diga, al único que perjudica es a su hijo como siempre"

Es uno de los tantos mensajes que el productor de telenovelas ha recibido en los últimos días, sin embargo éste no ha dado respuesta a ninguno.

Horario y dónde ver ¿Quién es la Máscara?

Horario y dónde ver ¿Quién es la Máscara?

Brócoli, Caracol, Perro Callejero, Caperuza, Hormiga, Zarigüeya, Jocho, Sirena, Monstruo de las Nieves, Búho, Sapo y Leona como los eliminados de la competencia, quienes fueron representados por los famosos Mau Garza, Paola Espinosa, El Finito López, Kunno, Adriana Monsalve, Faisy, Emmanuel Palomares, Lorena Herrera, María del Sol, Carlos Ponce, Noel de Sin Bandera y Dulce María.

¿Quién es la Máscara? se transmite en vivo todos los domingos a las 20:30 horas por la señal de Las Estrellas en Televisa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!