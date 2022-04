Juan Osorio fue hospitalizado; el productor de Televisa aparece con oxígeno

Productor fue hospitalizado; el productor de Televisa aparece con oxígeno

Juan Osorio apareció desde la cama de un hospital, así lo compartió el productor de Televisa a través de Instagram, donde sus seguidores, amigos y famosos le desearon una pronta recuperación; hasta el momento no ha revelado los motivos de la hospitalización.

El productor de la bioserie “El último rey: El hijo del pueblo” publicó a través de las redes sociales un video donde aparece acostado en la cama de un cuarto de un hospital y conectado a un tubo de respiración y con suero, aunque no comentó más detalles sobre su salud.

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos cuál es la petición del productor de telenovelas cuando sea su última morada, pues aseguró que ya le dio indicaciones a su hija cuando llegue el momento de partir, pues quiere que sus cenizas se queden en Televisa.

Productor de Televisa aparece en la cama de un hospital

A pesar de que el famoso no dio detalles de su hospitalización, recibió muestras de apoyo de sus seguidores, quienes le cuestionaron sobre su estado de salud, pero el productor no ha mencionado algo al respecto. Por otro lado, no han mencionado si Osorio ya dejó el hospital.

Cabe mencionar que hace unos días, el productor comentó que le resultaba estresante tener mucho trabajo, pero dejó en claro que una especialista siempre lo acompaña y es Eva, la actual novia del famoso, además tiene el apoyo de un médico que lo cuida todo el tiempo.

¿Quién es la pareja de Juan Osorio?

Eva Daniela es la novia del productor de Televisa

Osorio decidió darse una oportunidad en el amor y fue en el año 2021 que presumió su romance con la actriz Eva Daniela, con quien trabajó en uno de sus proyectos, pero recibió críticas por la diferencia de 40 años; la joven actriz tiene 27 años de edad y el famoso 64 años.

La joven actriz ha presumido su noviazgo con el productor Juan Osorio, incluso el pasado 7 de marzo celebraron su primer aniversario de novios, por lo que la actriz le dedicó unas emotivas palabras al famoso, quien recientemente ha dejado preocupados a sus fans luego de dar a conocer en Instagram que fue hospitalizado.

