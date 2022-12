Juan Osorio es feliz junto a Eva Daniela, dice que "le inyecta juventud"

El romance del productor ha sido duramente criticado en redes sociales.

Juan Osorio se encuentra celebrando dos años de romance con la actriz Eva Daniela, el cual ha sido muy criticado por los 37 años de diferencia que existe entre ellos. Sin embargo, el productor asegura que este detalle no es problema para ninguno de los dos e incluso cree que le ha beneficiado en gran medida.

“Ella llegó a mí para aportarme su juventud, su experiencia. Para enseñar cómo piensan los jóvenes de ahora y me ayuda mucho con mis redes sociales pero también me guía; hay cosas que uno a veces no ve, aunque las tenga enfrente, y ahí es cuando me quita la venda que no me permite ver más allá”, declaró en entrevista exclusiva para la revista TVyNovelas.

El productor de telenovelas asegura que su novia le inyecta juventud.

Ignorando las críticas que su romance recibe en redes sociales, el productor dice estar muy feliz a su lado y por el trato que ella le da: “Se encarga de cuidarme mucho; pienso que soy muy afortunado de tener una pareja como ella, sobre todo porque es una mujer joven con mucha energía, me apapacha mucho y eso me hace muy feliz”.

Eva Daniela ha aprendido mucho de Juan Osorio

Eva Daniela asegura que ha aprendido mucho al lado del productor.

Por su parte, la guapa actriz asegura que ha aprendido mucho a lo largo de los dos años que ha durado su romance con el productor de Televisa, a quien dice admirar demasiado por el gran talento que posee. Finalmente, señaló que pasarán las fiestas navideñas en su natal León, Guanajuato.

“Me gusta compartir con él desde el principio, que me cuente sobre la historia, sobre el elenco… Siempre me involucra, y lo admiro porque es un productor que hace todo, escribe, edita, dirige, hace el casting, elige a los actores, eso es un aprendizaje constante para mí”, declaró Eva Daniela a TVyNovelas.

¿Que edad tiene Juan Osorio?

Hoy en día, el productor mexicano es conocido por su talentoso trabajo dentro de la empresa Televisa.

Juan Osorio nació el 24 de junio de 1957, por lo que ahora tiene 65 años de edad. Tal y como te mencionamos anteriormente, el productor nacido en Toluca, Estado de México inició su carrera televisiva en 1986 y hoy en día es considerado uno de los más grandes productores de telenovelas en Televisa.

