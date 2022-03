Juan Osorio dice que no tiene tiempo para contactar a los Fernández, por la serie

Juan Osorio asegura que no ha hablado con la dinastía Fernández

Juan Osorio produce la serie sobre la vida de Vicente Fernández, basada en el polémico libro de "El último rey", sin embargo este no fue autorizado por la dinastía Fernández y al ser cuestionado el productor afirmó que no tiene tiempo de contactarlos.

La biografía no autorizada de Olga Wornat, generó gran polémica cuando fue publicada,ya que expone grandes escándalos de Vicente Fernández.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer con anterioridad que la serie de Vicente Fernández “El Último Rey, el hijo del pueblo” estrena avance y en las próximos semanas saldrá al aire, aunque la familia no dio declaraciones al respecto.

Sin embargo, a pesar de que está historia no ha sido autorizada, el productor afirma que su decisión de usar este libro, es que las polémicas son de dominio público y han sido difundidas por los medios de comunicación.

“Hay cosas que yo no puedo evadir, pero al final del camino creo que estamos haciendo un gran homenaje".

Bioserie de Vicente Fernández Televisa

Juan Osorio produce la historia no autorizada de Vicente Fernández

El productor de la bioserie de Televisa, Juan Osorio fue cuestionado sobre si ha tenido contacto con la familia Fernández, ya que la historia en la que se basa la producción generó la molestia de la dinastía.

"No, para nada, en lo absoluto lo he tenido. Ningún contacto, la verdad es que no tengo tiempo” afirmó delante de las cámaras.

Reveló además que la producción ya está muy adelantada y dijo que no tiene tiempo, pues la serie se estrenará el 14 de marzo.

¿Que contará la bioserie de Vicente Fernández?

La historia de Vicente Fernández será retratada por Televisa

A pesar de que en vida el cantante Vicente Fernández intentó acallar las polémicas que rodeaban a su familia, estas serán tocadas en la bioserie que produce Televisa, ya que forman parte del libro.

"Y en el libro se tocan muchos temas que obviamente sí, van a estremecer a la familia, pero al final del camino todo es una historia, un homenaje".

El productor Juan Osorio afirmó que no pude omitir de la historia las polémicas que vivió Vicente Fernández pues son de dominio público, por lo que su trabajo consiste en plasmarlo en la pantalla

