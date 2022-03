Juan Osorio dice que 'Chente' hubiera querido que su serie saliera en Televisa

Juan Osorio asegura que 'Chente' no hubiera cobrado a su público para ver su serie

Juan Osorio sorprendió al declarar que Vicente Fernández no hubiera querido que el público pagara por ver su serie, esto después de que Cuquita afirmara que la vida de 'Chente' llegará al servicio de plataforma de Netflix.

El productor además reiteró en que el trabajo de "El Último Rey" es un homenaje a la figura del cantante y con el cual rendirán tributo a su legendaria trayectoria.

La polémica serie de 'Chente' en Televisa sigue dando de qué hablar, sin embargo la televisora hizo caso omiso a la advertencia legal de la familia Fernández al transmitirla en televisión abierta.

"'Chente' no hubiera cobrado a su público para ver su serie"

El productor de la bioserie de Vicente Fernández respondió a las declaraciones de Cuquita, a quien le mandó un fuerte mensaje.

"A él no le hubiera gustado que el público pagara (por una serie) para ver su vida, él la hubiera regalado con mucho cariño para que todo el pueblo se enterara de lo que él sufrió y vivió para llegar a donde llegó. Esa es la razón por la que su historia esta en el canal de Las Estrellas, con el objetivo de que el pueblo lo tenga gratis", añadió.

Además, Osorio respondió las duras críticas sobre la elección del elenco, pues muchos le cuestionaron que haya puesto a su hijo en el papel de Alejandro Fernández.

“El público no tiene porque saberlo, pero las críticas siempre serán bienvenidas y él se ganó el papel en un casting, estudiando el personaje, los ademanes de Alejandro, tuvo un coach que le colocó la voz. Emilio tiene talento, no porque sea mi hijo, fueron los directores no sólo yo lo elegí, tenemos un coach muy exigente y ha cuidado el reparto, así le tocó y Emilio tiene que luchar contra eso de la imagen de su padre y de su madre”.

Finalmente el productor de Televisa lamentó que la familia haya decidido ceder los derechos en millones de dólares a una empresa colombiana, pues considera que la vida de Vicente Fernández solo puede ser contada en México.

"El Último Rey": Dónde ver la serie no autorizada de Vicente Fernández

"El Último Rey"

Apenas el pasado lunes se estrenó el primer capítulo de la serie, misma que arrancó con la narración del secuestro de Vicente Jr.

La serie producida por Juan Osorio se transmite de lunes a viernes a las 8:30 pm por la señal de 'Las Estrellas' e incluso se confirmó tendrá una segunda temporada.

