Juan Osorio confirma que Pablo Montero tiene severos problemas de alcoholismo

Hace un par de semanas te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Pablo Montero estaba envuelto en la polémica tras ser señalado de irresponsable por faltar a la grabación del último episodio de la segunda temporada de la bioserie de ‘El Último Rey: El Hijo del Pueblo’ y de presentarse ebrio a un convivio organizado por y para la exitosa producción de Televisa.

Ante dicha situación que afectaba negativamente su imagen, el actor se encargó de desmentir tales acusaciones en su contra ante la prensa. Sin embargo, él no se esperaba que Juan Osorio se pronunciara al respecto y lo terminara exhibiera en televisión nacional, además de hacer público los severos problemas que tiene con el alcohol.

En entrevista exclusiva para el programa De Primera Mano, el productor de Televisa confirmó que eran ciertos los rumores que aseguraban que llegó ebrio a fiesta de la serie ‘El Último Rey: El Hijo del Pueblo’ y que había faltado a la grabación del último episodio de la serie que se realizó en el Estadio Azteca, lo cual provocó que la empresa tuviera significativas pérdidas.

El excelente trabajo del actor en la bioserie no autorizada de Vicente Fernández se ha visto opacada por sus problemas con el alcohol.

Por tal motivo, Juan Osorio dijo sentirse muy decepcionado de Pablo Montero: “Pablo sabe perfectamente los errores que cometió, en qué falló. Me duele mucho porque en lo personal lo quiero y lo estimo mucho, y lo defendía a capa y espada para que hiciera este personaje”.

No obstante, lo que más le molestó es que hasta el momento el actor no ha tenido intenciones de disculparse por sus actitudes: “Me pareció una falta de profesionalismo y al día de hoy no he cruzado palabra con él porque creo que tiene que venir a mi oficina, presentarse personalmente y ofrecer una disculpa a la falta que tuvo”.

Al ser cuestionado sobre futuros proyectos a su lado, la ex pareja de Niurka Marcos dejó en claro que por el momento no quiere trabajar con él: “Sinceramente, no quisiera adelantarme, no tengo ningún proyecto que le parezca a él. Pero si me lo preguntas ahorita, no, no tengo ningún interés en trabajar con Pablo Montero”.

Asegura que tiene problemas con el alcohol

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que Juan Osorio también confirmó lo que mucho se ha rumoreado en redes sociales: que el actor está volviendo a tener problemas con el alcohol: “No se nos puede olvidar que hay una enfermedad… Yo tengo que entender que Pablo, antes que nada, cuando le gana la enfermedad es muy difícil”.

Finalmente y sin menospreciar su trabajo en la bioserie no autorizada de Vicente Fernández, él espera que pronto se de cuenta de sus errores y recapacite para no seguir arruinando su vida: “Cuando se dé cuenta que eso no lo lleva a nada y que está atentando contra su salud, contra su vida, es cuando le va caer el veinte”.

¿Cuál es el verdadero nombre de Pablo Montero?

La exitosa trayectoria del actor se ha visto opacada por los últimos escándalos en los que se ha visto involucrado.

El nombre real de Pablo Montero es Óscar Daniel Hernández Rodríguez. De acuerdo a información que circula en Internet, el actor y cantante inició su carrera artística de manera profesional en 1995 y hoy en día ha forjado una cuantiosa fortuna gracias a su destacado trabajo como estrella de la música regional mexicana y ranchera, así como en la televisión.

