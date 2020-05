Juan Osorio confiesa que ya tiene a la nueva "Aventurera"

Juan Osorio el famoso productor de las telenovelas en Televisa, por fin reveló a los conductores del programa "De primera mano" que ya tiene a la nueva "Aventurera", pues así lo confirmó cuando fue cuestionado sobre sus nuevos proyectos.

El ex de Niurka Marcos no quiso dar más detalles sobre la famosa que fue elegida para protagonizar un personaje que realizó la fallecida actriz Edith González, de igual forma comentó que por el momento aún no tiene la fecha de estreno.

Durante la entrevista el productor comentó que por el momento se encuentra enfocado en sus nuevos proyectos que pretende lanzar en la televisión, entre los planes que tiene es la bioserie de Cantinflas y un documental acerca del coronavirus.

Juan Osorio y sus nuevos proyectos

El ex de la actriz cubana expresó que ahora con la contingencia sanitaria se ha quedado en su casa haciendo la cuarentena, pues Osorio comentó a los conductores de "Primera mano" que su salud podría correr riesgo ya que padece de diabetes.

A pesar del distanciamiento social que ha perjudicado a algunos famosos de la pantalla chica, el productor el productor continúa trabajando desde su casa para que sus fans puedan disfrutar de sus nuevas producciones tanto en la televisión como en el teatro.

Ellas son las actrices interpretaron a "Aventurera"

La primera actriz en protagonizar la obra fue Edith González, quien logró cautivar a Carmen Salinas, quien en ese momento fue la productora del proyecto. Ella le entregó el guión a la famosa y al día siguiente recibió una llamada de González, donde ella aceptó ser la protagonista, así lo dio a conocer Infobae.

En un principio Salinas se había interesado por Itatí Cantoral, pero debido a los compromisos que tenía la famosa, no aceptó la oferta de trabajo, por lo que la actriz González fue la elegida para ser la "Aventurera".

Tiempo después Cantoral aceptó trabajar en la puesta en escena, aunque aclaró que no regresaría a la obra. Mientras que Niurka Marcos llegó a interpretar al papel de "Elena Tejero" en el año de 2002. Tras su salida ocupó su lugar la famosa Lorena Rojas.

La actriz Maribel Guardia también formó parte de la obra junto a grandes actores como Eduardo Santamarina, Latin Lover, Jorge Salinas, entre otros famosos, incluso obtuvo un reconocimiento por su participación.

Foto: Turquesa News.