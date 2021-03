Hace unos días te dimos a conocer que Gonzalo Peña fue acusado por la actriz Daniela Berriel de ser cómplice en el abuso sexual que sufrió por parte de Eduardo Ojeda en Acapulco. Tras la polémica, Televisa anunció que el actor sería suspendido de ‘¿Qué le pasa a mi familia?’, telenovela producida por Juan Osorio, hasta que se aclare su situación.

Ahora y en entrevista para el programa Despierta América, el productor Juan Osorio reveló que Gonzalo Peña quedó fuera de la telenovela ‘¿Qué le pasa a mi familia?’, pues asegura que ni él ni Televisa están dispuestos apoyar a una persona que es acusada de fomentar la violencia hacia la mujer.

“Los errores se pagan, tienen una factura y nosotros no vamos a no estar a favor de las mujeres”, declaró Juan Osorio.

Daniela Berriel acusó al actor Gonzalo Peña de ser cómplice de su abuso sexual.

El productor aseguró que se encuentra en pláticas con los escritores de ‘¿Qué le pasa a mi familia?’ para saber que pasará con el personaje de Gonzalo Peña. Además, señaló que Grupo Televisa apoyará su decisión: “La decisión que tomé, obviamente autorizada y apoyada por mi empresa”.

Asimismo, Juan Osorio admitió que este cambio no ha sido nada fácil, pero que espera encontrar a la persona ideal para el personaje que tenía el actor Gonzalo Peña: “Estoy buscando a un actor que tenga empatía con el personaje y que se pueda subir al ritmo que ya vamos grabando y que además el público me haga el favor de aceptarlo. No es fácil”.

Juan Osorio apoya a la mujer

De igual forma, Juan Osorio habló de la denuncia de Daniela Berriel contra el actor y los demás casos de abuso y acoso sexual que se han dado a conocer en redes sociales. Ante dicha situación, el productor declaró: “Tengo hijas, hermanas, madre, un grupo femenino que traigo de trabajo, son mujeres que tienen derechos y hay que respetarlas”.

El productor de Televisa finalizó diciendo que ya es tiempo de que todos se unan a la lucha contra la violencia de género “Creo que es muy justo que después de mucho tiempo, hoy todos nos unamos en esta lucha contra la violencia femenina. Las mujeres han luchado muchísimo por ser escuchadas, por defender sus derechos y nosotros debemos apoyarlas”.

¿Cuál crees que sea el futuro de Gonzalo Peña? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografias: Instagram