Juan Osorio asegura que él le dio personalidad a Niurka

Las nuevas declaraciones del productor de Televisa han causado controversia en redes sociales.

Juan Osorio recordó su mediático romance con Niurka Marcos en una reciente y exclusiva entrevista que ofreció a la periodista Aurora Valle para su programa Confesiones en Unicable. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que él aseguró que la personalidad que hoy hace famosa a la vedette cubana fue idea suya.

De acuerdo a las declaraciones del productor de Televisa, él consideró que su hoy ex mujer tenía todo el potencial para dar vida al personaje de Elena Tejero en la obra Aventurera y que este proyecto le ayudaría a impulsar su carrera artística en gran medida. No obstante, Carmen Salinas no estaba muy convencida de incluirla en el elenco.

El productor contó detalles de su vida privada y profesional en entrevista con Aurora Valle.

“Yo sabía que Aventurera la iba a hacer trascender en todos los sentidos, en ese tiempo no había una vedette como en la que ella se podía convertir”, declaró Juan Osorio, quien en esa misma entrevista aseguró que no le teme a ser denunciado por acoso o abuso sexual.

Juan Osorio creó el personaje de Niurka

La vedette cubana es recordada por su increíble actuación en Aventurera.

Por otro lado, Juan Osorio aseguró que él consideró necesario que tuviera una personalidad polémica que la hiciera destacar sobre las demás artistas en el mundo de la farándula mexicana. Fue así como surge “La Mujer Escándalo”, misma que hoy en día está en boca de todo mundo tras su fallido paso por La Casa de los Famosos 2.

“Voy a decir algo que nunca he confesado, a Niurka se le hace este personaje. Yo armé todo el rollo y el proceso para que Carmen la viera y la impresionó… Claro, nunca dije que tenía que enseñar tanto, eso ya fue de ella”, dijo el productor, quien luego añadió que ella explotó esa personalidad durante su romance con Bobby Larios y después la volvió suya.

Te puede interesar: Juan Osorio le pide consejos sexuales a Niurka

¿Qué pasó con Niurka Marcos y Juan Osorio?

El romance entre el productor y la vedette acabó en medio de rumores de una infidelidad.

Juan Osorio y Niurka Marcos se conocieron a finales de la década de los 90’s, ambos decidieron darse una oportunidad en el amor y después se casaron. Tras varios años juntos y en medio de rumores de una infidelidad por parte de la cubana con Bobby Larios, la pareja se separó pero mantienen una buena relación por el bien de su hijo Emilio Osorio.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales