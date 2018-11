Juan Osorio aclaró si habrá o no nueva temporada de Mi Marido Tiene Familia

El reconocido productor estuvo este fin de semana en la Riviera Maya desde donde presenció el estreno de la segunda temporada de la obra Rock Of Ages, en donde nos habló de nuevos temas, como lo son la serie ‘Mi marido tiene más familia’.

“Fíjate que me siento muy contento, es muy importante que los productores sigan creyendo y sigamos apoyando este tipo de propuestas porque no es fácil abrir brecha en algo que es novedoso y sobretodo acostumbrar a que sea un hábito, que la gente sepa que en el hotel hay una zona de teatro que es un musical y en inglés, sobre todo en la Riviera Maya debe de existir este tipo de calidad en teatro musical también es una plataforma muy importante para los actores que vienen empujando, también como empresario a veces la pasas mal, te tengo que decir que es como un barril sin fondo que metes y metes, nos fue muy bien en asistencia en apoyo por eso es que repetimos, ayer es historia y hoy hay que apostarle”.

Indicó que habría un nuevo talento que posiblemente la veríamos en la pantalla chica próximamente: “Esa es la idea se les invita a participar, crecen maduran crecen y en ese momento tenemos la responsabilidad de darles seguimiento en su carrera, dos de ellos los tuve en su carrera, ahora estamos monitoreando a Sofía Leal, que es muy bonita y tiene mucho peso en la actuación”.

Al hablar de otros temas como lo son el éxito de Mi marido tiene más familia, el productor aclaró que han surgido dos fenómenos, “Mira hay dos elementos dos fenómenos que están pasado en la novela, una es los #Aristemo que está muy padre que nos sorprendió y el otro es #FuerzaOsos, que es Daniela y Gabriel que impactó por lo que sucedió esta semana, estamos muy contentos, es una novela que se ha extendido, ya le lunes hizo su debut Gabriel Soto”.

Al mencionar a Emilio, su hijo, y el éxito de su personaje Aris, el productor mencionó. “Lo han tratado muy bien Fíjate que no creía les iba a ir tan bien quiere decir que los personajes se arraigaron les gusto a la gente y eso nos da mucha alegría, vamos a ver hasta donde llegamos, la audiencia se ha manifestado con números muy altos, pero no es nada más que este allí, lo que necesitamos es que suba”.

“No falta mucho, es lo que le digo a mis actores, el mes de noviembre se está acabando , es diciembre y en enero se acaba de grabar, la novela termina en febrero, y hay que preparar a la gente, el regreso de Zurria Vega, de Daniel Arenas, eso ya es otro proceso”.

Dijo respecto a la telenovela que estará llegando a los últimos capítulos de la telenovela. “No creo ahorita, ya estoy con los preparativos de otro proyecto, si habrá será más adelante, ahorita no es conveniente ha sido cansado, es complicado el ir entrelazando las historias, pero bueno ahora merece esta historia dejarla descansar tantito”.

Respecto a su hijo Emilio dijo sentirse muy feliz al ver el desarrollo y no dudó un segundo en elogiar su trabajo: “Muy contento, es un muchacho que tiene los pies en la tierra, jovencito que le está echando muchas ganas que me sorprende con sus escenas bien hechas me siento contento la verdad y le apuesto mucho que este niño tendrá mucho futuro, vamos a tener que estarlo guiando pero creo que Emilio ha encontrado la vocación que en un futuro va a ser lo que lo va a sostener en la vida”.