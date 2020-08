Juan Osorio DESPRECIA a Livia Brito y la deja fuera de su nueva telenovela

Después del escándalo que rodea a Livia Brito por la agresión al fotógrafo Ernesto Zepeda a finales del mes de junio, se ha dado a conocer que la actriz de origen cubano ha perdido de manera definitiva el rol protagónico para ‘¿Qué le pasa a mi familia?’, la nueva telenovela de Juan Osorio para Televisa.

Aunque Juan Osorio tenía contemplada a Livia Brito e incluso la defendía, se reveló que tras reunirse con la actriz de 34 años de edad decidió dejarla fuera del proyecto, esto durante una conferencia de prensa donde el productor aprovechó para revelar los motivos que lo llevaron a tomar dicha decisión.

“Tengo que asumir la responsabilidad, en este caso la decisión fue mía… Acordamos que no era conveniente que ella estuviera presente en la novela, yo creo que esta novela debe tener a la protagonista ideal”, mencionó el productor.

Juan Osorio saca a Livia Brito de su nueva producción para Televisa.

Ariadne Díaz le quita protágonico a Livia Brito

Juan Osorio recalcó que la presión de los medios de comunicación como el respeto a su público fueron cruciales para considerar a otra actriz que no fuera la cubana e incluso dio a conocer que Ariadne Díaz será quien protagonice ‘¿Qué le pasa a mi familia?’, telenovela que marca su regreso a la pantalla chica.

Ariadne Díaz será la protagonista de la nueva telenovela de Juan Osorio y no Livia Brito.

“Creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión, siempre acostumbro respetar al público, yo estoy en contra de la violencia y de las expresiones no gratas, yo quiero mucho a mi país, estoy muy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten el respeto a mi país” explicó Juan Osorio durante una conferencia de la telenovela.

