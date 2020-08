Juan José Origel pide DISCULPAS a Érika Buenfil en televisión nacional

Como te lo habíamos platicado hace unos días, Erika Buenfil estaba muy molesta con 'Pepillo' Origel, pues según la actriz, él habló mal de su hijo.

Ahora en pleno programa 'Hoy', se confrontaron tanto la actriz de 56 años y el periodista de espectáculos, quien de inmediato le ofreció disculpas: "Hablamos en el programa ('Con Permiso') de ella y del niño, si te lastime, perdóname, hay una amistad de muchos años y nunca fue mi intención hacerte daño", dijo Origel.

Recordemos que las declaraciones fueron hechas en el mes de mayo durante el programa 'Con Permiso', donde el conductor comparte créditos con la presentadora, Martha Figueroa.

"Yo, en lo personal, nunca hablé del niño, yo lo conozco desde chiquito, no tengo nada qué hablar", dijo el conductor, al tiempo que reconoció que sí la criticó por sus videos en la red social "y te lo dije", añadió.

Pepillo Origel y Érika Buenfil hacen las paces

Juan José Origel asegura que nunca ha hablado del hijo de Érika Buenfil.

En tanto, la actriz Erika Buenfil, le respondió: "Tengo la piel dura y que hablen de mí lo que quieran, pero de mi hijo no, es un niño y no merece eso", advirtió la 'Reina del TikTok'. "Yo lo único que puedo decir es que, con los hijos no, mi hijo es un adolescente que merece respeto".

De inmediato 'Pepillo' Origel se levantó y le regaló unas flores, como gesto de disculpas y pidiendo que todo esto ya quedara atrás. Por cierto, las disculpas también eran por parte de Martha Figueroa.

Te puede interesar: Juan José Origel manda tremenda indirecta a Érika Buenfil en Instagram

Érika Buenfil defendió a su hijo de los ataques de Pepillo Origel.

La actriz las recibió y añadió: "Martha es muy bocona, y no me hagan hablar porque me voy a enojar. Mejor ya no decimos nada".

Ella recibió las flores con lágrimas en los ojos, 'Pepillo' Origel le dijo: "Ya lo hablamos, mi respeto, mi cariño y mi admiración, siempre, ya los sabes", mientras Erika Buenfil decía "Gracias, pero con mi niño no, pueden hablar cosas, pero su vida personal es de él", finalizó.

Fotografías: Instagram