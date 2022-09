Juan José Origel critica duramente el homenaje a Silvia Pinal: “Demasiado aburrido”

El pasado lunes 29 de agosto se llevó a cabo el homenaje a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes, donde se hizo un repaso por los logros y la trayectoria de la última diva del cine de oro mexicana y Juan José Origel tuvo una controversial opinión.

La primera actriz fue homenajeada por sus más de siete décadas de trayectoria en el mundo del espectáculo, el homenaje fue realizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, de la mano del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Sin embargo este homenaje fue duramente criticado por algunos comunicadores como Alex Kaffie o Gustavo Adolfo Infante, pues como te dijimos en La Verdad Noticias, los periodistas de espectáculos criticaron duramente a Stephanie Salas.

Juan José Origel explota contra el homenaje a Silvia Pinal

Juan José Origel dio su opinión honesta sobre el homenaje a Silvia Pinal

Otro de los comunicadores que se unieron a la ola de críticas del homenaje a Silvia Pinal, pues fue uno de los invitados al evento por ser uno de los amigos más allegados a Silvia Pinal y a su famosa familia.

Tras el evento que presentó números musicales de las distintas obras de teatro donde particiapó la actriz de 90 años, Pepillo dio su opinión honesta sobre el evento.

Fiel su estilo el comunicador se refirió al evento como aburrido, y aunque dijo que tiene una gran admiración a Silvia Pinal, no pudo evitar expresar que a su percepción el evento no estuvo a la altura de lo que representa Silvia Pinal.

“Yo quiero mucho a la señora Pinal. La quiero, la respeto, es una mujer que adoro con toda mi alma y creo que se merecía algo mejor. Eso es lo que yo pienso”.

Según el comunicador al homenaje le hizo falta un toque de glamour, cosa que caracterizó a la diva del cine de oro, expresó que lo que menos le gustó fue que sentaran a tres críticos de cine a hablar sobre el cine de Buñuel y Silvia, e incluso dijo que él si tenía muchas anécdotas qué contar con la Pinal.

“Sentaron a tres gentes que nadie sabíamos ni quiénes eran, una señora y dos señores, que yo no sé ni qué, y no les entendía ni qué platicaban. Mejor yo tengo más anécdotas, yo he viajado a Europa y a muchos lados con la señora Pinal”,

Te puede interesar: Homenaje de Silvia Pinal provoca diferencias entre Ale Guzmán y Sylvia Pasquel

¿Dónde ver el homenaje a Silvia Pinal?

El homenaje en vivo tuvo lugar el pasado 29 de agosto, y el evento fue televisado por televisión abierta a través de la señal del Canal 22.

El homenaje duró casi dos horas en el que se hizo un repaso por los logros más importantes, además de presentar números musicales de las obras en las que participó doña Silvia Pinal.

Si te lo perdiste el homenaje puede ser visto completamente gratis a través de la cuenta oficial de Canal 22 en Youtube.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram