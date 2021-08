Juan Gabriel se sentía “viejo, solo y triste” en sus últimos días antes de morir

Se ha revelado que Juan Gabriel pasó sus últimos días de vida sintiéndose “viejo, solo, triste y cansado”, así lo declaró Silvia Urquidi, amiga cercana del “Divo de Juárez”, quien también compartió el fragmento de una canción inédita del artista mexicano durante su aniversario luctuoso.

Durante una entrevista en el programa Hoy, Urquidi afirmó que Alberto Aguilera Valadez, nombre real del cantautor, no deseaba hacerse viejo. “Alberto no quería hacerse viejo por muchas cosas”, confesó Silvia.

“Si te das cuenta, la afectación que él ya tenía, cómo se sentía solo, triste, y es una canción muy bonita”, expresó Urquidi. Como te informamos en La Verdad Noticias, este 28 de agosto se cumplen cinco años de la muerte de Juan Gabriel, y con el pasar del tiempo se han revelado detalles de la vida del cantante que casi nadie conocía.

Silvia Urquidi asegura que Juan Gabriel sí está muerto

La amiga de Juan Ga afirma que el "Divo del Juárez" sí murió hace cinco años/Foto: Infobae

Los rumores de que Juan Gabriel sigue vivo han generado polémica tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, pero Silvia Urquidi aseguró en su entrevista que el cantante de “Abrázame muy fuerte” sí falleció en 2016 cuando tenía 66 años.

“Esta es el acta de defunción de Alberto de Estados Unidos, pero también hay acta de defunción aquí en México, porque Alberto era mexicano”, dijo la amiga del artista.

“Una vez, dos veces, tres veces está bien, pero ya a cinco años; la misma familia, sus hijos dicen ‘¿por qué no lo frenan?’ Se me hace una falta de respeto tan grande y más que nada también porque ocasiona muchas dudas entre su público, ¡cómo se atreve Joaquín Muñoz!”, declaró Urquidi ya que Muñoz es que ha rumorado que el cantante sigue vivo.

Joaquín Muñoz presuntamente ”dañó” a Juan Gabriel

El ex mánager del cantante es quien ha insistido en que el artista sigue vivo/Foto: RPP

La amiga de Juan Gabriel también aseveró que Joaquín Muñoz fue una de las personas que “más daño” le hizo a Juan Gabriel, por lo que Urquidi afirmó que si fuera familia del cantante, ya hubiera demandado al hombre que asegura que el “Divo de Juárez” sigue con vida.

“El ser que más daño le hizo a Alberto, a Juan Gabriel en vida, con ese libro tan ofensivo, creo que fue lo que más le afectó a Alberto en su vida. Al principio sí me daba risa, decía yo ‘está loco’ pero, ya ahorita no me da risa. Si fuera mi familia, pues ya hubiera demandado”, declaró Urquidi.

