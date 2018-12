Juan Gabriel "reaparece" de forma impresionante

Increíble, en esta ocasión el cantante Juan Gabriel reapareció de una manera sorpresiva que dejó con la "boca abierta" a varios seguidores.

¿Qué pasó con Juan Gabriel?

Hace unas semanas, el exrepresentante de Juan Gabriel anunció que el cantante no estaba muerto y que regresaría a los escenarios.

Tan seguro estaba el hombre que hasta dio una fecha: 15 de diciembre de 2018, Sin embargo, Juan Gabriel no reapareció, o al menos no de forma pública, por lo que algunos confirmaron que sólo se trató de una mala broma, pero después los internautas recibieron una agradable sorpresa, porque El Divo de Juárez se hizo presente otra vez, aunque no en carne y hueso.

Aquí está la reaparición de Juan Gabriel

Resulta que el puesto de piñatas, que se hizo famoso por sus creaciones en Tamaulipas, lanzó una de Juan Gabriel.

"En redes sociales muchas personas preguntaban dónde, cuándo y a qué hora aparecería el cantante, por eso pensamos en hacer la piñata y apenas la pusimos en exhibición. Muchas personas vinieron a verla, a tomarse fotos”.