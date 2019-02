Juan Gabriel envió una carta a AMLO, descubre que dice

Todo indica que Joaquín Muñoz, ex mánager del famoso cantante mexicano, Juan Gabriel, no quita el dedo del renglón al asegurar que "El Divo de Juárez" aun esta vivo y que fingió su muerte para evadir las responsabilidades económicas que tenía -las cuales indica eran millonarias- y que este se encuentra en un estado de salud bastante delicado, razón por la cual no se ha presentado públicamente.

Así mismo, también insiste en que el cantautor le hizo una petición al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a través de una carta que él mismo le entregó, pues como se ha podido apreciar, Muñoz ha sido captado cerca del Presidente en su paso por el Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí.

Y en caso de que hubiera dudas o especulaciones - que las hay -, el mánager ha optado por compartir el contenido de dicho libelo.

“Sr. Presidente de la República mexicana, con el respeto que usted se merece le hago llegar el mensaje que por mi conducto le envía el señor Alberto Aguilera Valadez (Juan Gabriel)”, se lee en el documento que presentó Al Rojo Vivo de Telemundo.

“Pido a nombre de todos los artistas de México, a los que me uno que nos disminuya o nos exente de la carga fiscal ya que nosotros alegramos al pueblo de México que tanto entristecieron los gobiernos anteriores”, supuestamente pidió Juan Gabriel.

Según las declaraciones de Muñoz, el escrito fue signado por El Divo con su nombre de cuna.

“Eternamente Alberto Aguilera Valadez”.