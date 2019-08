Juan Gabriel: Shaila Durcal revela ATREVIDO SECRETO del Divo de Juárez ¡Increíble! (FOTOS)

Rocío Dúrcal y Juan Gabriel fueron una de las colaboraciones musicales más exitosas que pasaron en la historia de México, ya que llegaron a vender millones de discos como en el caso del material discográfico.

Un ejemplo de ese éxito es el álbum ‘Rocío Dúrcal Canta a Juan Gabriel’, que llegó a marcar un antes y un después en la carrera de la española, quien después de su sonada fama fue blanco del rumor de tener una fuerte enemistad con Juan Gabriel.

Dentro de los fuertes rumores que este dueto musical llegó a sufrir fue la especulación de que la razón de su distanciamiento fue porque el “Divo de Juárez” estaba enamorado de Junior, esposo de la cantante Rocío Durcal.

LA VERSIÓN DE SHAILA DURCAL

El divo de Juárez casi cumple tres años de fallecido y tal parece que las polémicas no lo abandonan, pues ahora ha impactado una declaración de una de las hijas de la cantante española Rocío Durcal.

Se trata de Shaila Durcal quien dio propia versión del porqué esa sonada rivalidad entre su madre y la estrella de la música mexicana: Juan Gabriel, mejor conocido como “El divo de Juarez”.

Fue para la emisión española ‘Lazos de sangre’, que Shaila expuso: “Mi madre se empezaba a enfadar porque una vez mandó a alguien a entrar, a espiar el vestuario, y mi madre siempre cuidaba muy bien su vestuario. Alguien de su equipo vio el vestido, y se mandó a hacer una capa igual, entonces pues claro, salió con la capa, y ya se estropeó”.

Pero eso no es todo, ya que Shaila Durcal también aseguró que el cantautor tenía una fascinación por su madre: “Quería ser como ella. Entonces él empezó a cantar las canciones de él, las que hizo famosa mi madre…él estaba ya más acercado a Isabel Pantoja y vino a visitar aquí a La Pantoja, y no vino a ver a mi madre…se murió mi madre y al mes y medio estaba haciendo un homenaje Juan Gabriel de ella. Entonces digo ‘ahora sí haces homenajes y no hablas con ella ¿no?".

Cabe destacar que Rocío Dúrcal y Juan Gabriel se conocieron a finales de la década de los 70 y fue en 1997 la última vez que actuaron juntos en un intento por poner de lado sus diferencias; pero lamentablemente en el año 2006 la cantante fallecería distanciada por casi una década del cantante y compositor que le dio la fama en México y Sudamérica.

