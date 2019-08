Juan Gabriel: Ex mánager confirma en el programa "Hoy" la MUERTE del cantante

En el anterior programa "Hoy" Joaquín Muñoz decidió revelar los misterios ocultos sobre la vida de Juan Gabriel conocido por todo el mundo como "El Divo de Juárez"; el ex mánager decidió acudir a la emisión de Televisa para revelar la verdad sobre el cantante.

El invitado mencionó a los conductores del matutino que el intérprete de "Noa noa" está muerto: "Hoy hace tres años de la supuesta muerte de Juan Gabriel y creo que ahora sí está muerto..."Él estaba muy enfermo desde hace días pasado, estaba mal, nadie se compadeció de él, todo el mundo del medio político sabe que él vive y nadie ha dicho ni ha investigado".

Tras las declaraciones del ex mánager, los conductores del programa comenzaron a cuestionarle si realmente estaba vivo o estaba delicado de salud, pero todo parece indicar que Muñoz por fin decidió romper el silencio y contar su versión de lo que había revelado hace algunos meses, pues como recordamos aseguró que el cantante reaparecería en los escenarios.

Mientras Martha Figueroa quedó muy sorprendida con las declaraciones del ex mánager y mencionó lo siguiente: "Yo no me creo esto, yo te voy a decir una cosa Joaquín, hemos sido tu y yo críticos de que nunca vimos imágenes de Juan Gabriel muerto, no puedes tú convertirte en lo mismo y no traer pruebas".

La conductora no estuvo conforme con las declaraciones del ex mánager, quien se mostró muy dudoso con sus comentarios, incluso la conductora del matutino se mostró enojada y no está segura de lo que había mencionado Joaquín Muñoz.

Tras las declaraciones de la persona cercana al cantante Juan Gabriel, los usuarios comenzaron a criticar al programa "Hoy" por prestarse a este tipo de cosas, al darle un espacio en televisión al ex maánager y confesar que el famosa ya está muerto.

"No puedo creer que este programa se allá prestado para semejante ridiculez payasada", "Puro show ese señor, y ustedes que se lo permiten. No sé vale jugar con el dolor ajeno. Preso debe de estar por difamado". Mencionaron los internautas.

