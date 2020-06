Juan Gabriel: Así salió del CLÓSET el Divo de Juárez ¡Inolvidable!

El Día Internacional del Orgullo Gay se celebró el pasado domingo 28 de junio, en el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario de los disturbios de Stonewall, en Nueva York.

Como cada año millones de personas celebraron públicamente el amor sin prejuicios, por lo que muchas celebridades se unieron al festejo realizando diversas actividades virtuales en apoyo a la comunidad LGBT+.

Hay que reconocer también que ante este panorama, existiron ciertas figuras del mundo del entretenimiento que nunca hablaron abiertamente de sus preferencias sexuales, tal como fue el caso del fallecido y famoso cantautor mexicano Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido por su nombre artístico Juan Gabriel.

¿Juan Gabriel salió del closet?

Este tema siempre causo furor en la vida de Juan Gabriel, pues siempre existieron especulaciones sobre su sexualidad, ya que El Divo de Juárez nunca admitió públicamente ser gay pero tampoco lo negó.

Pero hay que recordar un hecho en el que no fue de extrañar en 2016, durante una entrevista concedida al periodista de Primer Impacto, Fernando del Rincón, que la respuesta del intérprete de “Así fue” impactara a sus seguidores.

Al parecer, Fernando del Rincón estaba determinado a revelar en su programa la orientación sexual del cantante, por lo que sin pelos en la lengua, lanzó la interrogante: “Juan Gabriel, dicen que es gay, pero, realmente ¿Juan Gabriel es gay?”, preguntó.

Ante la atrevida pregunta el cantante Juan Gabriel contestó: ¿A usted le interesa mucho?, dicen que lo que se ve no se pregunta mijo. Hay cosas que no se tienen que decir y cosas que se dicen, pero la gente es inteligente, no es tonta y yo no soy un santo.

Cabe destacar que la respuesta dejó atónito a Fernando, quien no supo después cómo seguir la contestación y simplemente argumentó: Yo solo veo a un cantante triunfador.