Juan Diego Covarrubias finalmente rompe silencio sobre divorcio con Edna Monroy

El actor, Juan Diego Covarrubias y la entrenadora, Edna Monroy contrajeron matrimonio en 2017, pero tan solo dos años después firmaron los papeles de divorcio después de buscar sin éxito convertirse en padres.

A dos años de su separación, Covarrubias finalmente habló de los motivos que los llevaron a esa decisión, la cual aseguró, no estuvo relacionada con el hecho de que no pudieron tener hijos, a lo que agregó que Monron no es infértil y puede convertirse en madre con otro.

Como te revelamos anteriormente en La Verdad Noticias, al igual que su ex-esposa, el actor no tiene problemas de infertilidad; en 2020, Juan Diego Covarrubias reveló que será papá, mismo año cuando nació su pequeña, Renata Covarrubias Haro.

Covarrubias revela que falló en su matrimonio

Covarrubias y Edna Monroy contrajeron matrimonio en 2017

Tras el divorcio con Edna corrieron varios rumores que aseguraban que el galán de televisa abandonó a su esposa por estéril, rumores que ahora ha desmentido pero se negó a revelar el verdadero motivo de la separación.

“Nunca voy a hablar en un medio la razón por la cual me divorcié, ella la sabe, su familia la sabe y yo la sé [...] Si fui yo quien pidió el divorcio y la tercera fue la vencida. Ya me quería divorciar dos veces antes. Hablé con mi abogado y le dije ‘ya por favor divorciarme’”, dijo.

Aunque no reveló el verdadero porqué de la separación, si compartió como Edna Monroy deseaba “crecer en el ámbito del medio”, mientras que él quería una vida más privada alejado de eventos sociales y alfombras rojas.

¿Cuántos hijos tiene Juan Diego Covarrubias?

Renata Covarrubias Haro, hija del actor

En 2020, Juan Diego Covarrubias y su novia, Renata Haro, dieron la bienvenida a su primera - y hasta ahora única - hija, Renata Covarrubias Haro. A casi un año de su nacimiento, el galán de telenovelas pidió matrimonio a su novia, de quien dice estar en extremo enamorado.

