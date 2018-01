Juan Diego Covarrubias explota tras comentarios en instagram

Juan Diego Covarrubias de 30 años de edad, quien se encuentra en uno de sus mejores momentos al ser protagonista de la novela "Me Declaro Culpable" al lado de la guapisima Irina Baeva, explotó en su cuenta de instagram contra un seguidor.

Una publicación compartida de Juan Diego Covarrubias (@juandiegocova1) el Ene 22, 2018 at 12:16 PST

Esto fue tras un comentario en donde le decian que su actuación en Me Declaro Culpable no era buena. El usuario hizo hincapié en que al interpretar a un personaje en silla de ruedas tendría que haber estudiado mejor a una persona con el mismo problema de 'Paolo' para que se notará más real.

Foto google: Juan Diego Cova

Este fue el mensaje del usuario:



Paolo fíjate la pocision de sus piernas de estos muchachos se que es novela pero tu personaje discapacitado cae o callo en lo ridículo traes enfrente las rodillas y traerlas chuecas es falsisimo totalmente no se no m la creí nunca era chistoso verte con tus rodillas chuecas y pies encontrados .......ojo se observador ellos así no las traen .....

Esta fue la respuesta de Juan Diego Covarrubias:

discúlpame pero me inspire en una persona real, y me fijé en todos los detalles, así que lo ridiculo eres tu compadre, no todos tienen la misma posición ! OJO TÚ.... esas sillas son especiales y no ortopédica como la que usa Paolo.... así que en vez de criticar, fíjate en los pequeños detalles! Suerte ����

¿Quién es Juan Diego Covarrubias ?

Juan Diego estudió actuación en el CEA de Televisa, posteriormente inició su carrera con un papel en 'Atrevete a soñar', después participó en Teresa y Una familia con suerte.

Juan Diego Covarrubias en instagram

El instagram de Juan Diego cuenta con más de 327 mil seguidores, sin embargo su compañera en la novela, Irina Baeva cuenta con más de 810 mil seguidores. La telenovela Me Declaro Culpable los ha impulsado en popularidad. Cabe mencionar que en el elenco también se destaca Juan Soler, Mayrin Villanueva y Daniela Castro.

