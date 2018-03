Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- El cantautor Juan Cirerol se disculpa luego de su chiste por el sismo que afecta a México. Este 19 de septiembre en varios estados mexicanos un temblor de 7.1 grados sorprendió a todos. Dejando más de 200 muertos, miles de personas damnificadas y grandes pérdidas económicas. Los mexicanos siempre tienen un buen sentido del humor muestra de ello son los memes. Sin embargo como el presidente Enrique Peña Nieto dijo, México esta de luto y esto no se divulgará con memes. Pero no falta quien quiera hacer de esta situación una forma de llamar la atención.

Juan Cirerol se disculpa luego de su chiste por el sismo

"Aunque no lo crean, en situaciones de alto estrés siempre mantengo un sentido del humor que parece ser negro, pero solo es supervivencia. Por eso pido disculpas por mis comentarios, OBVIO no deseo la muerte de nadie, soy un músico común y tengo poca tolerancia al estrés. ¡Ánimo!"

De haber sabido que eras tan nefasto jamás habría puesto una nota de mi acordeón en tu disco. Despreciable @juancirerol, eres una vergüenza. pic.twitter.com/BqMa4FWTm3 — Jair Alcalá (@JairAlcala) 20 de septiembre de 2017

150 muertos y ves el twitt borrado de Juan Cirerol... Neta. Por qué!? pic.twitter.com/j2bLJIO25k — RAFAEL SARMIENTO (@rafalitosarmi) 20 de septiembre de 2017

A mí me da lástima y vergüenza tu post @juancirerol https://t.co/drUIFvC2Vg — Pascual Reyes (@pascualreyes) 20 de septiembre de 2017

Comienza la guerra en Twitter

Independientemente de mis comentarios si ustedes no me quieren a mi yo tengo mi derecho humano de no quererlos a ustedes, TODOS! Así que?? — Juan Cirerol (@juancirerol) 20 de septiembre de 2017

Estamos en pleno 2017 pinche sociedad de salvajes moralones son más peligrosos ustedes que yo. — Juan Cirerol (@juancirerol) 20 de septiembre de 2017

Si no me pueden callar, pues mátenme perros, la neta nomas trucha porque no soy manzo en persona. — Juan Cirerol (@juancirerol) 20 de septiembre de 2017

Yo no necesito de nada ni nadie para vivir, eso dice mi guitarra. Yo vivo como un errante y nunca me van a cambiar. Prefiero morir. — Juan Cirerol (@juancirerol) 20 de septiembre de 2017

Te puede interesar

El músico mexicano Juan Cirerol usó su cuenta de Twitter para realizar una declaración sobre el terremoto. Dicho mensaje causó una fuerte indignación entre los internautas, quienes no dudaron en solicitar que su música fuera dada de baja.Ante esta situación Juan Cirerol se disculpa luego de su chiste por el sismo.Pero esto no ha funcionado, pues ya hay una petición en change.org para que Spotify baje la música de Cirerol. Estas fueron algunas de las reacciones de usuarios en internet:Sin embargo, al notar que su mensaje no fue bien recibido, arremetió contra sus detractores con los siguientes tuits:Mientras él sigue tuiteando, miles de personas en CDMX se han reunido para ayudar a todos aquellos que se quedaron sin casa y a los brigadistas, que han sido los verdaderos héroes de esta historia.