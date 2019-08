Jualián Gilafirmó no extrañar a su hijo... ¡MAL PADRE!

Harto y cansado de toda la polémica que se ha vivido durante la pelea por su pequeño hijo Matías; Julián Gil confesó no extrañarlo, palabra que detonó esto se tome a muy malas interpretaciones.

El actor de telenovelas mandó un contundente mensaje que dejó boquiabiertos a miles de usuarios y seguidores en redes sociales, pues lo hizo ante decenas de cámaras en una pequeña rueda de prensa, en donde aunque se desviaron del tema principal, se atrevieron a preguntar lo ocurrido con el pequeño Matías.

“No, suena duro pero no, lamentablemente no lo extraño; quisiera extrañarlo, pero no lo extraño, porque no lo conozco, no puedes extrañar algo que no tienes, entonces es duro, lamentablemente no lo extraño".

Jualián Gilafirmó no extrañar a su hijo... ¡MAL PADRE!

En la presentación de los avances en su obra de teatro ¿Y si me caso? misma que se estrenará a nivel mundial el próximo 14 de septiembre en punto de las 8:30 en Kissimmee Florida para que pueda llegar posteriormente a Estados Unidos, Puerto Rico y México cuya fecha se estima, ronde en noviembre.

“Claro que si, el hecho de que yo haya vivido o esté viviendo pues algo que de alguna manera se pueda llamar como un tormento para ciertas personas, no quiere decir que yo no me quiera dar la oportunidad de volver a amar, al contrario, busco diariamente la oportunidad de volver a amar”.

A pesar de los duros enfrentamientos que ha tenido con la madre de su hijo, Marjorie de Sousa, el actor Julián Gil reveló que el simple hecho de amar es vital para el ser humano, pues es sin duda una manera en la que podría expresarse todo aquello que se logra sentir; asimismo mencionó maravillas de su ex pareja y declaró que estaría encantado de volver amar.

"Puedo asegurar que las cosas que viví con ella, antes de lo que todo el mundo conoce que pasó, fue una relación muy bonita, ustedes la pudieron vivir en redes sociales; una relación divertida, logramos cosas como parejas muy bonitas, y yo me quedo con eso, yo siempre me quedo con lo bonito de las personas”.

Jualián Gilafirmó no extrañar a su hijo... ¡MAL PADRE!

“Creo que ese sentimiento es el momento más lindo por el cual puede pasar un ser humano. Yo creo que el día que yo diga: no me quiero enamorar, no quiero saber de mujeres, de hombres, del perro, no quiero saber de nada, ese día pues se acaba la vida, no hay motivación más linda que amar”.

Sigue leyendo: Julián Gil: ¡TERRIBLE! Ya no podrá tener hijos jamás en su vida (VIDEO)

El pleito no es de ahora, ya lleva más de un año y el pequeño permanece bajo la custodia de Marjorie; de acuerdo a lo que se ha mencionado hay partes a favor y contra; es decir, quienes acusan a Julián Gil y otros a la rubia, sin embargo no se sabe realmente lo ocurrido o que es lo que los ha llevado a tenerse tanto odio para afectar al menor.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos