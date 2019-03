Joy de Jesse y Joy ¿harta de dedicarse a la música?

Jesse y Joy están por sacar un nuevo disco, pues ambos cantantes lo han revelado en sus redes sociales, aunque aún no se sabe la fecha de este material, el dúo de hermanos está por iniciar una gira en México.

Sin embargo, todo podría venirse abajo, pues Joy Huerta publicó un contundente mensaje en donde se dijo frustrada, pues aquello que “mejor sabe hacer” en ocasiones también le sale mal.

Compartió una instantánea en su Instagram, donde resaltó que está llena de inseguridades y defectos a la hora de cantar. Aunque para una grabación estos defectos son “reparables”, Joy compartió que utilizar métodos como Autotunes significaría hacer trampa.

“Hay días y canciones que me empujan al límite, que me llevan a un nivel de frustración horrible, me enojo tanto conmigo misma que mi cabeza me dice que no soy capaz de lograrlo, porque esos errores también los amplifica enormemente junto con mis inseguridades”, publicó la artista.