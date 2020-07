¿Joy Huerta se burla de Martha Debayle con esta foto?

Joy Huerta y Martha Debayle han demostrado ser grandes amigas, pues la cantante de Jesse y Joy ha ido en varias ocasiones a su programa, además de que ambas comparten un amor muy grande por la música.

De hecho la conductora de W Radio fue una de las famosas que apareció en el nuevo video de la banda llamado “LOVE” además de que fue una de las primeras en tener la exclusiva del video de la canción “Tanto”.

Sin embargo, entre amigas suelen hacerse bromas y algunas burlas sanas, por lo que la cantante subió una fotografía comparándose con la popular locutora e influencer, por su manera de vestir y de referirse a sus fans.

En la imagen la esposa de Diana Atri recuerda un evento ocurrido en Yucatán en el que ambas fueron invitadas, y como no era un evento en el que fuera a cantar, sino a participar como panelista, decidió vestir algo más serio, por lo que le dijo a sus estilistas que la vistieran como Martha Debayle.

“Mi @styledbylorenza me preguntó que como me quería ver, y yo lo tenía muy claro, le dije: quiero #ChannelMyInnerMarthaDebayle @marthadebayle ❤️Díganme si lo logramos o no, cuentahabientes”, publicó.