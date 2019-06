¡Joy Huerta pone en peligro a su bebé recién nacida!

La cantante Joy Huerta, la vocalista de la agrupación Jesse & Joy, celebró su cumpleaños número 33 con una tierna publicación de su bebé recién nacida a través de sus redes sociales; no obstante, la fotografía causó gran polémica entre los cibernautas.

La cantante, quien nació el 20 de junio de 1986, varios meses atrás dio el anunció de que se convertiría en madre, gracias a la exitosa fertilización que le habían hecho a su pareja, de la cual hasta ese momento se desconocía su identidad.

Junto al anuncio del embarazo, también se coló la salida del clóset de Joy Huerta, pues ahí aprovecho para develar abiertamente su homosexualidad, dando a conocer que el amor de su vida era una mujer, de quien después del interés generado se supo su nombre: Diana Atri.

¿QUIÉN ES DIANA ATRI?

Luego de todas esas especulaciones se sabe que la esposa de Joy es Diana Atri, productora y artista plástica.

Artri se desempeña como productora, artista y socia del colectivo artístico de ropa y accesorios con Joy, el cual procede bajo el nombre After Again.

Cuando Joy Huerta dio a conocer su romance en redes sociales destacó que concocía a su pareja desde hace 7 años y que el amor las había tomado a ambas por sorpresa.

“Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino”.

¿POR QUÉ JOY HUERTA Y DIANA ATRI PUSIERON EN PELIGRO A SU BEBÉ?

En la más reciente fotografía que compartió la cantante mexicana en su cuenta de Instagram, se puede ver a la pequeña Noah colocada en una silla de auto para bebés.

La imagen va acompañada de un texto en el cual se lee:

"Hola 33, te ves mejor que nunca. Ojo: Fue antes de sacarla de la silla, para eso aflojamos las cintas”.

La imagen causó gran polémica entre sus seguidores, quienes no dudaron de colocar en los comentarios que la pareja estaba poniendo en peligro a su hija, puesto que aún sus huesos no son lo suficientemente fuertes como para sentarla, lo que podría ocasionar graves daños en su columna.

Ante tales comentarios, Joy Huerta no pudo hacer caso omiso de ellos y decidió contestar a sus detractores aclarando que la nena no iba sentada, ya que la silla está diseñada especialmente para una bebé de su edad, dejándola en una posición cómoda que no afecta sus huesos.

“Si a alguien le preocupa el bienestar de mi hija, antes que a nadie, es a su mami y a mí. Saludos”, aseguró la cantante.

