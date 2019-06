Joy Huerta cumple 33 años "mejor que nunca"

Joy Huerta ha causado mucha expectativa desde que anunció su homosexual, además de confesar que escondía una relación de 7 años, pero sin duda lo que más sorprendió fue que estaba a punto de ser mamá.

Este 20 de junio Joy Huerta cumplió 33 años, pero ha sido un cumpleaños muy diferente para la cantante, pues fue el primero como mamá, y decidió demostrar su felicidad a través de Instagram, compartiendo una foto de su bebé Noah.

Además Joy Huerta celebró su cumpleaños siendo reconocida por la academia latina de la grabación, como una de las Leadings Ladies of Entertainment, donde la catalogan como una de las mujeres que son ejemplo para las próximas generaciones.

A través de su Instagram, la cantante también compartió algunas fotografías del momento en el que recibió dicho premio, el cual también recibieron artistas como Martha Debayle, y Alondra de la Parra.

“Un cumpleaños fuera de lo cotidiano en el que recibí un reconocimiento por #LaAcademiaLatinaDeLaGrabacion junto a un grupo de mujeres con el que tuve el placer de compartir título #LeadingLadies of entertainment”

Aseguró que para ella ha sido todo un honor ser considerada para dicho reconocimiento, pues ser “un ejemplo” es un saco enorme para llenar, esto según lo comentado por Joy Huerta.

“Eso es un saco enorme que no se si algún día llenaré, lo que si se es que soy una mujer en un lugar privilegiado en el que no solo me dedico a lo que amo, también tengo el placer y honor de compartir ese talento “

No hubo mejor manera para que Joy Huerta celebrara su cumpleaños, por lo que le deseamos que siga sumando éxitos a su carrera.

