Joy Huerta celebra el “Coming Out Day” con tierno mensaje para su esposa

Joy Huerta causó impacto en 2019 despues de anunciar que tenia una relación homosexual con la artista plastica Diana Atri, pero eso no es todo, sino que anunciaron en conjunto que estaban esperando a su primera hija Noah.

Han pasado ya casi 3 años desde que Joy salió del closet, y por ello no podía evitar celebrar el Coming Out Day,

La cantante que recientemente subió la temperatura de Instagram con una foto en medias, causó ternura en redes con el mensaje que dedicó a su esposa.

La cantante compartió un tierno mensaje para su esposa

La intérprete de “La de la mala suerte”, compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen en la que aparece con su esposa, ambas luciendo espectaculares.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje, en el que expresa todo el amor que le tiene a la madre de sus hijos.

“Te amo con mi vida y para siempre @dianaatrim ❤ ️ amarte me hace fuerte, me hace valiente. Y mostrarle al mundo nuestro amor me da esperanza de un futuro donde haya más compasión, empatía y respeto.”