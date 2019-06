Jóvenes comparten su talento musical

Cuatro jóvenes yucatecos comparten su talento musical

El cuarteto Xaman Ek ha sido seleccionado al encuentro internacional de música de cámara de Aguascalientes en su versión 2019.

Los integrantes son Eduardo Manrique Zaldívar (violín 1), Ana Jimena Herrera Cardeña (violín 2), Sheila Xelha Miranda Vázquez (viola) y Alberto Pelisier López (cello), quienes en entrevista con La Verdad comentaron que esta será una presentación muy especial ya que les permitirá compartir con los asistentes un programa realmente interesante que incluirá obras de Wolfgang Amadeus Mozart, el célebre compositor austriaco, de quien Franz Joseph Haydn manifestó en una ocasión al padre de Mozart, Leopold, que su hijo era “el más grande compositor que conozco, en persona o de nombre”. El otro gran representante de la trinidad clásica vienesa, Beethoven, también confesaba su veneración por la figura del músico salzburgués, mientras que el escritor y músico E. T. A. Hoffmann consideraba a Mozart, junto a Beethoven, el gran precedente del romanticismo y uno de los pocos que había sabido expresar en sus obras aquello que las palabras son incapaces de insinuar siquiera.

El cuarteto Xman Ek interpretará el Cuarteto de cuerdas No. 19 en Do mayor, K. 465 “Disonancia” de Wolfgang Amadeus Mozart, que incluye el Adagio-allegro, Andante cantábile, Menuetto. Allegro y Allegro molto.

Seguidamente interpretarán el Cuarteto de cuerdas No. 12 en Fa mayor, Op. 96 “Americano” de Antonín Dvořák, que incluye el Allegro ma non troppo, Lento, Molto vivace y Finale: vivace ma non troppo.

