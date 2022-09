Joven se hace viral por su lucir idéntico al fallecido actor Heath Ledger

Tiktoker se hace viral por el enorme parecido a Heath Ledger.

Un joven de nombre Matthew Scar, se ha hecho viral y la sensación en TikTok ante el gran parecido que tiene con el fallecido actor Heath Ledger, por lo que muchos internautas reaccionan sorprendidos e incluso ya ha sido buscado por productores.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que el joven es creador de contenido y músico que ha acumulado más de 70,000 seguidores en TikTok, debido al enorme parecido que tiene con el actor, quién murió a los 28 años de edad.

Recordemos que Matthew Scar era una de las grandes promesas en el mundo del espectáculo, por lo que su repentina muerte generó un gran impacto y aún sigue siendo recordado.

Matthew Scar ha generado gran impacto en redes sociales, por lo que incluso fue buscado por el medio NeedToKnow.Online, donde dio una serie de declaraciones, asegurando que su vida cambió, cuando una chica mencionó la similitud con el fallecido actor Heath Ledger.

El parecido con Heath Ledger es tan grande, que incluso el joven dio a conocer que lo buscaron para interpretar al actor en una próxima película, titulada Fatal Addiction, la cual estará disponible en plataformas digitales.

"Me alegro de que, gracias a Heath, haya tenido la oportunidad de estar en un set de filmación y a veces parece que he podido hacer cosas gracias a él, incluso si nunca nos hemos conocido; no sé si puede escucharme, pero siento que le debo, básicamente, amo al tipo".

¿Cómo murió y de qué murió el actor Heath Ledger?

¿Qué paso co Heath Ledger?

El actor Heath Ledger se encontraba en la cima de su carrera, cuando a los 28 años de edad a causa de una enorme depresión fue encontrado sin vida en su casa.

Heath Ledger fue encontrado por su masajista sin signos vitales, a causa de una sobredosis de varios medicamentos, con la intención de combatir el insomnio que lo atormentaba.

Recordemos que Heath Ledger es considerado como el mejor “Joker” de la historia, pues a pesar de que el personaje a sido interpretado por varios actores, ninguno ha tenido el éxito que tuvo el actor.

