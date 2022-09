Joven se hace viral por el gran parecido con Danna Paola, la cantante reaccionó

Imitadora de Danna Paola se hace viral; la cantante ya lo conoce.

Danna Paola se ha convertido en una de las celebridades más conocidas y admiradas, razón por la cual muchas personas ahora tratan de imitar su estilo, sin embargo es una chica en TikTok, la que se ha hecho viral, ante el gran parecido que tiene con la cantante.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que los fanáticos de Danna Paola han reaccionado sorprendidos, ya que la joven parece la “hermana pérdida” de la cantante.

Ante el furor que ha causado la chica, la también actriz Danna Paola ya sabe de su existencia y reaccionó en redes sociales, acaparando los chismes de la farándula.

¿Cómo se llama la chica que se parece a Danna Paola?

Joven se hace viral por el gran parecido con Danna Paola.

La joven identificada como Anel MP, compartió su emoción en redes sociales, luego de que se percató que Danna Paola la siguió en TikTok y además compartió su video en sus redes sociales.

"Danna Paola ya sabe de mi existencia, me dio like en TikTok y me compartió en su Instagram, ya puedo morir en paz", escribió

Ante esto, los seguidores de la joven Tiktoker, le reconocieron su trabajo en redes sociales e incluso algunos fanáticos de la cantante Danna Paola, quién se ha convertido en un ícono de moda, le pidieron que subiera videos imitando las acciones de la mexicana.

Te puede interesar: Danna Paola estrena video oficial de 'XT4S1S' en el metro de la CDMX

Danna Paola se rodea de grandes celebridades

Danna Paola estuvo presente en la semana de la moda, acompañada de grandes celebridades.

La cantante y actriz mexicana, Danna Paola recientemente estuvo en Nueva York en el inicio de la Semana de la Moda, donde conoció a Kim Kardashian, la actriz Sarah Jessica Parker y la cantante Grace Jones.

De igual forma, Danna Paola se presentó en un antro en Miami, donde la acompañaron grandes amigos, tales como Guaynaa, Lele Pons, y el rapero Santa Fe Klan.

Recordemos que Danna Paola ha demostrado que es una de las famosas más talentosas en México y éxito actualmente va en ascenso.

