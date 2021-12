Joven que aparece en video junto a Eduin Caz le responde al cantante

Tal como hemos revelado en La Verdad Noticias el cantante Eduin Caz estuvo envuelto en polémica el pasado fin de semana luego que se filtrara un video donde se reveló que le había sido infiel a su esposa, hecho que más tarde aceptó. Pero la polémica no acaba y ahora la joven que aparece junto a él le ha enviado un contundente mensaje al cantante.

Luego de difundirse las imágenes el cantante indicó que la joven que aparece en el video (con la que habría engañado a su esposa) intentó exterminarlo y le pidió dinero para que las imágenes no salieran a la luz.

Fue en su cuenta de Instagram que el cantante publicó un video donde explica la supuesta extorsión de la que fue víctima, sin embargo recibió una respuesta inesperada, pues la mujer que aparece en el video junto a Eduin no dudó en responder.

La respuesta que recibió el cantante

Historias publicadas por la joven en redes sociales

La joven identificada como Stephanie Hernández, compartió en sus redes sociales historias breves con la contundente respuesta al cantante, asegurando que ella en ningún momento intentó extorsionar a nadie.

“Qué no me topa? Eso no decía cuando estaba arriba de mi verdad? yo jamás quise extorsionar a nadie, la raza que me conoce sabe que yo no soy así, yo tengo mi propio dinero que me gano trabajando, no necesito hacer cosas así, pero equis” (SIC).

La joven también indicó que decidió revelar el video de la infidelidad para exhibir que el cantante es un mujeriego, además compartió una frase burlándose de las declaraciones del famoso.

Eduin Caz y su esposa

La pareja lleva varios años junta

Eduin Caz, cantante del Grupo Firme, está casado con Daysi Anahí. La pareja lleva más de 12 años de relación, y tiene dos hijos juntos, Geraldine y Gerardo. Eduin y Daysi parecían una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo, el cantante constantemente compartía fotos de su esposa y la “presumía” en redes sociales, pero luego que se publicara un video donde él aparece en la cama con otra mujer, el cantante aceptó que le fue infiel a su esposa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!