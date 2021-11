Joven "novia" de Pablo Montero rompe el silencio y niega ser su' sugar baby'

Los rumores en torno a los participantes de ‘La Casa de los Famosos’ siguen surgiendo pese a que el programa ya terminó y es que ahora la supuesta ‘sugar baby’ de Pablo Montero, rompió el silencio y salió a desmentir ser novia del cantante pese a los comprometedoras que se ven las fotografías que se viralizaron en redes sociales.

La joven de 18 años de edad que se identificó como Nicole Castillo, fue quien compartió las fotografías con el también actor e incluso algunas de las conversaciones que tenían, lo que desató los rumores.

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que el mismo Pablo habló sobre su supuesta relación con una joven y aunque hasta ese momento se dijo que su conquista tiene 21 años, ya se aclaró que apenas cumplió la mayoría de edad.

Nicole Castillo aclara que el cantante solo es un amigo

La misma Nicole decidió aclarar los rumores y así explicar lo que realmente estaba pasando, pues los medios de comunicación afirmaron que tenían una relación cuando únicamente son amigos sin compromiso.

Desde su Tik Tok, la joven confesó su nombre y su aparición pública fue para “limpiar su imagen”, pues incluso fue víctima de ataques en redes sociales.

“Vengo a aclarar que yo no tengo nada que ver con él. Él nada más es un amigo, muy amable y me invitó a salir, hasta ahí”.

Posteriormente mostró algunas notas de los medios y corrigió lo que dice ahí, pues volvió a desmentir que su relación fuera más allá que la de una amistad, por ello quiere que la dejen de llamar su ‘sugar baby’.

“Mi mamá me estuvo acompañando porque yo no podía ir sola. Ella siempre estuvo conmigo, no pasó nada”.