Joven con ceguera acusa a 'La Academia 20 años' por discriminación

Joven acusa a 'La Academia' por discriminación

'La Academia 20 años' aún no comienza y ya ha generado bastantes polémicas en torno a la producción, quien ahora se enfrenta a un caso de discrminación.

En redes sociales surgió el caso de un chico quien asegura haber cumplido con todos los requisitos, sin embargo al sufrir una discapacidad éste fue rechazado.

Y es que luego de ser duramente criticados por exponer a Rubí Ibarra al rechazo de sus compañeros, la producción de TV Azteca se enfrenta ahora a un nuevo escándalo.

Captura de pantalla del video de Jesús Monroy

En TikTok un joven identificado como Jesús Monroy compartió un par de videos donde narra su experiencia en el casting, del cual asegura haber pasado todos los filtros.

"No quiero hacer polémica, pero sí. Pasé todos los filtros para llegar al casting nacional de ‘La Academia’ y no pasé, y no porque cantara horrible o tuviera una voz fea sino porque soy ciego", reveló.

Por una parte, el joven aseguró que uno de los profesores de ‘La Academia' le indicó que debido a su discapacidad haría complicada su estancia en la casa.

"El maestro fue muy tajante, aunque fue abuena onda el profe, pero muy tajante y me dijo ‘es que no sabemos porque la casa es muy grande y no sabemos si te puedas adaptar", dijo.

Como era de esperarse el video en cuestión generó miles de comentarios y reacciones de todo tipo, sin embargo la producción de TV Azteca no ha emitido respuesta alguna.

¿Cuándo y dónde ver 'La Academia 20 años'?

Lolita Cortés y compañía regresarán este domingo en el estreno del reality show por las pantallas de TV Azteca.

'La Academia 20 años' arranca en punto de las 8:00 pm podremos ver a Horacio Villalobos, la cantante grupera Ana Bárbara, el productor musical Arturo López Gavito y a la juez de hierro Lolita Cortés.

