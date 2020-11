Joss Favela anuncia su nuevo éxito musical “Tú y yo”

Joss Favela continúa cosechando éxitos en su carrera musical, ahora el multipremiado artista mexicano anunció en La Verdad Noticias su nuevo éxito musical acompañado de su videoclip, “Tú y yo”.

Favela cuenta en su nueva canción una historia de amor y desamor con la que sus fanáticos podrán sentirse muy identificados.

“Tú y yo” se desprende del más reciente álbum de estudio de Joss Favela “Llegando al rancho” ( mismo que saldrá el año entrante ) y del que se desprendió “ Ya no quiero andar contigo” tema que sigue en el número uno de las listas nacionales.

¿De qué trata la nueva canción de Favela?

El nuevo tema de Favela le hace vivir en carne propia una relación amorosa basada en la costumbre y la inestabilidad emocional. La canción de su propia inspiración, muestra a través de su video musical oficial la dinámica historia de una pareja que se encuentra entre el clásico “estira y afloja” de la vida cotidiana.

“Tú y yo” se estrena conjuntamente con su videoclip oficial, el cual pone en imágenes los sentimientos de Joss Favela. El video fue grabado en la ciudad de Monterrey, bajo la dirección de Shio Flores y Luis Torres, con la producción de Latin Power Films.

Joss Favela presenta su nueva canción y videoclip.

“Sé que los números que comparte la disquera y las plataformas digitales indican que hay mucha gente que lo está escuchando, ya tiene un rato que va a la alza, pero yo hago regional porque soy eso, me críe entre los corrales y las vacas, esas son mis raíces, tampoco lo he vistos como una forma de tener éxito. Me gusta el género y soy feliz cantándolo”, aseguró el cantante.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, las canciones de Joss Favela con más número de reproducciones en Spotify son “Cuando fuimos nada”, “Por qué no te enamoras”, “No vuelvas a llamarme”, juntas superan los 15 millones de streams.

El cantautor cuenta con 488 mil oyentes mensuales y las ciudades que más disfrutan sus temas en esta plataforma musical son México, Guadalajara y Monterrey.