Joshua Bassett anuncia nuevo sencillo 'Feel Something'

Pronto llegará una nueva canción de Joshua Bassett, al menos eso es lo que se ha confirmado por parte del actor, quien no dudó en compartir su emoción con sus fans en redes sociales.

Tras dar a conocer la noticia, los seguidores de High School Musical: The Musical: The Series, no dudaron en comentar lo felices que están después de conocer la noticia, sin embargo, no faltó quienes lo compararon con Olivia Rodrigo, su co estrella en la serie.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde el también actor reveló la noticia, confirmando que será el próximo 7 de mayo cuando esté disponible su nueva canción en todas las plataformas de streaming.

"SORPRESA ! ¡NUEVO SENCILLO 'SIENTE ALGO' 7 DE MAYO! " el músico y actor reveló en Instagram la noche del viernes (16 de abril).

Joshua Bassett dio a conocer en Instagram su nueva canción

Joshua Bassett ¿Dedicará la canción a Olivia Rodrígo?

"Feel Something", que sigue al EP debut homónimo de Bassett que se lanzó en marzo, se lanzará solo una semana antes del estreno de la segunda temporada del 14 de mayo de High School Musical: The Musical: The Series , el programa de Disney + en el que Bassett es una serie regular.

Bassett interpreta a Ricky junto a Nini de Olivia Rodrigo y hablando de eso, algunos de los fans de la cantante de Drivers License han asegurado que quizá la canción podría ir dedicada a quien fue presuntamente su ex pareja, sin embargo, él aún no ha confirmado que sea así.

“Es lo más orgulloso que he estado de un cuerpo de trabajo”, dijo sobre su EP a Billboard en febrero. “Me mostré a mí mismo que realmente puedo hacer más de lo que pensaba. Me atrapó por completo, la gente podrá sentir eso cuando lo escuche".

El viernes, estrenó un concierto virtual especial único , interpretando las canciones de ese EP y más. ¿Escucharás la nueva canción de Joshua Bassett?, dinos tu opinión en los comentarios y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

