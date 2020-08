Josh Richards se va de Tik Tok para ingresar a la plataforma rival ¡OMG!/Foto: Seventeen Magazine

¡Josh Richards quiere que los fanáticos de TikTok sepan que Triller es el camino del futuro! El joven de 18 años ha sido nombrado director de estrategia de la plataforma rival de redes sociales y está emocionado de migrar después de mucho tiempo de crear contenido en TikTok.

"Comenzamos a escuchar los rumores sobre TikTok en los medios y las noticias, y con eso sentimos que era nuestra responsabilidad ir y encontrar un lugar que fuera seguro para otros creadores, nosotros mismos y definitivamente el enfoque número uno, las personas que síguenos y somos partidarios", explica Richards a Katie Krause de ET.

"Así que eso comenzó hace unos tres meses. Supongo que nuestro viaje fue encontrar un lugar seguro". Ese "lugar seguro" era Triller, una aplicación enfocada en aquellos que están creando su propio contenido.

"Simplemente hicieron que los creadores se sintieran bienvenidos", dice Richards sobre Triller. "Escuchaban nuestras ideas, que no habíamos tenido en otras plataformas, por lo que fue muy refrescante".

Richards describe a Triller como "una plataforma basada en la música" que es "muy amigable para los creadores". Gran parte del enfoque de Richards está en la monetización de su contenido y el de otros.

"Vamos a inscribir una nueva plataforma de transmisión en vivo con una monetización con eso, así como también tenemos asociaciones con muchas etiquetas, incluidas Universal, Warner y Sony", explica.

"Lo que nos permite usar esa música sin tener que pagar ninguna tarifa de licencia. También podemos usar las herramientas de edición en Triller para crear videos y publicarlos en otras plataformas sin tener derechos de autor", revela el ahora ex tiktoker.

Richards se describe a sí mismo como "el hombre interno para los creadores", sirviendo como una especie de enlace entre los creadores y los ejecutivos de Triller.

¿Tik Tok podría desaparecer?

En cuanto a si TikTok se cerrará o no en los Estados Unidos en el corto plazo, Richards dice: "Creo que todo es posible. Pero fue más que solo TikTok cerrado. Fue solo por las preocupaciones de seguridad. Como creador , como alguien que se preocupa por otros creadores, quería asegurarme de que todos nuestros seguidores estuvieran en un lugar donde no se compartieran sus datos. Y lo mismo con los creadores".

Charli D'Amelio, Loren Gray y Addison Rae son las tres estrellas con más seguidores de Tik Tok, pero si la app llegara a ser prohibida en Estados Unidos sería un gran problema para las jóvenes, ya que las tres son de ese país y podrían perder a sus millones de fanáticos de todo el mundo/Foto: Youtube

Richards no siente una lealtad particularmente fuerte hacia la plataforma de redes sociales que lo ayudó a construir su carrera, ya que sintió que no eran tan inclusivos.

"TikTok no estaba muy abierto a escuchar nuestras ideas la mayor parte del tiempo y siento que por lo general decían 'No, eso no puede suceder' o decían 'Trabajaremos en ello' y nunca llegó a ser", dice. "Por eso, cuando hablamos con Triller, fue una sensación tan refrescante".

El viernes, el presidente Donald Trump dijo a los periodistas que planea prohibir TikTok en los EE. UU. A través de una acción ejecutiva después de que la aplicación de fabricación china haya generado preocupaciones de que China pueda recopilar datos personales de los estadounidenses. India ya ha prohibido la aplicación. ¿Crees que podría desaparecer por completo TikTok?