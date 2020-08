Josh Richards aclara cómo es su relación con Nessa Barrett tras meses de ruptura/Foto: TV Trends Now

La gente no puede dejar de vigilar a Josh Richards. Con más de 20 millones de seguidores en TikTok y más de mil millones de me gusta en sus publicaciones, el joven de 18 años ha desarrollado una base de fans que no puede tener suficiente de su vida.

Pero con gran éxito en línea también surge el interés en las relaciones románticas. El 18 de junio, Josh y Nessa Barrett fueron a YouTube donde confirmaron que se habían separado. El video titulado "We Broke Up" recibió más de 8 millones de visitas.

En las últimas semanas, sin embargo, los fanáticos han estado especulando que la pareja podría volver a estar juntos en parte debido a un reciente cameo en TikTok. Los rumores ciertamente no se detuvieron cuando Josh le deseó a Nessa un "feliz cumpleaños" en línea el 6 de agosto. Entonces, ¿qué está pasando realmente con estos dos?

"Nessa y yo somos muy buenos amigos. Éramos amigos antes de empezar a salir y todo eso, así que nos prometimos al principio que íbamos a hacer todo lo posible para no perder eso", dijo Josh exclusivamente a E! News.

"Entonces, quiero decir, es por eso que todavía somos amigos hoy. Pero sí, eso es todo por eso. Realmente no estoy haciendo nada en el aspecto del mundo de las citas en este momento", confesó el influencer.

De hecho, Josh admitió que estaría dispuesto a salir con una fan o una persona no tan famosa en el futuro.

"Quiero decir, sí, siempre", explicó. "Creo que las personas ponen un estigma extraño en las cosas con los influencers de las redes sociales que solo obtendrán con otros influencers de las redes sociales. Eso no es todo".

Josh Richards le dice adiós a Tik Tok

Por ahora, Josh tiene las manos ocupadas dentro y fuera de las redes sociales. Recientemente se asoció con Bryce Hall para una nueva compañía de bebidas energéticas llamada Ani Energy. Josh también fue nombrado director de estrategia de la aplicación Triller.

"Triller es por los artistas, para los artistas. Primero son 100% creadores. Cuando comenzamos a hablar con ellos, realmente escucharon nuestras ideas, agregaron nuestras ideas, comenzaron a implementar nuestras ideas en la aplicación de inmediato. una sensación refrescante ", explicó. "Quiero que todos participen".

Josh también está emocionado de explorar el espacio de la música gracias a un nuevo contrato con Warner Music. En cuanto a un futuro en los reality shows, el cantante está abierta a explorar la idea.

"Definitivamente estaría abierto a hacer un reality show. Creo que yo con Jaden y el resto de los chicos de Sway y todos en ese tipo de grupo estamos bastante locos dentro y fuera de las redes sociales. Y creo que probablemente se vuelva aún más loco cuando las cámaras están apagadas", explicó. "Así que creo que a la gente le encantaría y sería muy entretenido".

Al mismo tiempo, Josh no parece arrepentirse de dejar la casa de Sway LA, un colectivo de redes sociales donde los miembros crean contenido y viven juntos bajo un mismo techo.

Josh y su amigo Jaden Hossler han elegido probar suerte en la música, sin embargo, su carrera inició como tiktokers y en el mundo del internet/Foto: Seventeen Magazine

"Decidí irme porque yo y también mi amigo Jaden, ambos nos estábamos enfocando en un camino un poco diferente, supongo que en ese momento y queríamos poder alejarnos de mucho del ruido que estaba siempre en Sway LA House ", compartió.

"Así que decidimos tomarnos una pausa y conseguir nuestro propio lugar por un tiempo. Y al regresar, no veo eso, pero definitivamente nos veo a todos juntos de forma regular, así que aún obtienes ese contenido de OG Sway", declaró el joven.

Y a medida que Josh sigue aumentando su número de seguidores (tiene cerca de 7 millones de seguidores en Instagram y 2 millones de suscriptores en YouTube) , el creador de redes sociales sigue asombrado por todo el apoyo y las oportunidades de los fanáticos.

"Soy alguien a quien le encanta socializar. Me encanta pasar el rato con la gente y tener un montón de amigos y definitivamente me ha traído algunas de las amistades más cercanas que he tenido", explicó.

"También conocer a todas estas personas que me apoyan es absolutamente una locura para mí y me deja boquiabierto todo el tiempo. Como si recibiera una llamada de Facetime y alguien dijera: 'Oh, esta es mi hermana y es una gran fan' o yo verlos en persona y comienzan a temblar nerviosamente. Eso es muy bueno para mí solo porque nunca pensé que estaría en esta posición”, dijo Josh.

También te puede interesar: ¿Quiénes son las estrellas de Tik Tok mejor pagadas?

Ahora que el ex tiktoker ha decidido enfocar su carrera a la música y a la nueva plataforma de videos, ¿Crees que más estrellas de Tik Tok podrían hacer lo mismo?