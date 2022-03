Josh Peck confiesa estar alejado de Drake Bell desde la polémica de su boda

Al parecer, los ex actores de Nickelodeon ya no mantienen la amistad que alguna vez vivieron/Foto: LA Times y People

El actor Josh Peck decidió hablar por primera vez sobre la polémica que generó Drake Bell justo antes del día de su boda en junio de 2017. Cuando Peck contrajo matrimonio con Paige O’ Brien, con quien ya tiene dos hijos, y la razón por qué decidió no invitar a Bell, a pesar de que trabajaron juntos durante años.

Cuando se anunció que Josh se iba a casar y que Drake fue descartado de la lista de invitados, el intérprete de “I Know” recurrió a su cuenta de Twitter para mandar fuertes indirectas a su ex compañero de Nickelodeon: “Cuando no te invitan a la boda, el mensaje es claro”, señaló el actor. “Los lazos se cortaron oficialmente. Te extrañaré hermano”, fue el mensaje que le dedicó a Peck.

Sin embargo, después los actores se reencontraron en una entrega de premios, Josh invitó a Drake a participar en uno de sus vlogs y hasta “bromearon” sobre el asunto de la boda en uno de los videos de David Dobrik. Pero en realidad, Josh Peck se decepcionó demasiado de Drake Bell y esta situación no fue “olvidada”.

Josh Peck no invitó a Drake Bell a su boda porque ya no eran cercanos

En una edición reciente del podcast BFFs, Josh Peck dio su versión con respecto al drama. “No lo invité a mi boda y el internet se volvió loco”, recordó. “Tuvimos una boda pequeña”, mencionó. Y es que Peck no consideró a Bell entre sus invitados, debido a que llevaba varios años sin tener contacto con él.

“Sabía que Drake y yo no estuvimos en contacto por 10 años desde que terminó la serie, pero nadie tenía por qué saberlo”, declaró sobre su relación después de la serie “Drake & Josh” que duró de 2004 hasta 2007.

“Estaba bien con morir con ese secreto, de que hicimos eso que a la gente le encantó pero tal vez no éramos tan cercanos”, indicó con respecto a la serie en la que interpretaban a unos hermanastros. “No lo invité porque no habíamos hablado en muchos años”, explicó para después contar que Drake le mandó muchos mensajes de texto por no haberlo invitado.

"Corte a: estoy a punto de casarme y veo todos estos mensajes de texto maldiciéndome en la noche de mi boda", señaló. “Empezó a escribir tuits que llamaron la atención inmediatamente”, recordó Josh Peck, para después revelar que eso generó mucho odio en internet hacia él y su nueva esposa, quien no estaba acostumbrada al escrutinio público.

"Entonces, prácticamente se va de gira de prensa para contar qué triste está y crear esta narrativa que no era real”, indicó el actor. Por lo que Josh ya no considera tener una buena amistad con Drake como la vivieron en su juventud.

Josh Peck le exigió a Drake Bell que se disculpara con su esposa

La amistad que en algún momento tuvieron los actores no se mantuvo/Foto: People

De acuerdo con Peck, durante su famoso encuentro en la entrega de premios, él fue el que le pidió a Drake que se disculpara con su esposa. “Esto debería ser lo más ‘Sopranos’ que he hecho. Lo vi y le dije, ‘ve a disculparte con mi esposa justo ahora’, así como: ‘pídele perdón o algo malo va a pasar’”, aseguró sobre el día que tuvieron contacto por última vez.

Ante esto, Josh recordó que Drake sí se disculpó con Paige O’ Brien pero considera que no fue algo sincero. En medio de las fuertes confesiones de Josh Peck en el podcast, la actual esposa de Bell, Janet Von Schmeling, salió en defensa del cantante y actor, asegurando que Josh sí ha tenido contacto con Drake pese a la polémica de la boda.

