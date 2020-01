Josh Klinghoffer habló por primera vez de su salida de Red Hot Chili Peppers

Los miembros de Red Hot Chili Peppers ya no serán los mismos, puesto que desde que se anunció la salida del guitarrista principal de la agrupación, Josh Klinghoffer, miles de fanáticos se pusieron tristes con la noticia; y luego se comenzaron las especulaciones de un posible pleito entre los integrantes, ya que Klinghoffer fue finalmente “suplantado” por el músico John Frusciante.

Ante esta polémica, Josh Klinghoffer fue cuestionado durante una entrevista para el medio "Ultimate Guitar", donde el guitarrista de 40 años de edad habló por primera vez acerca de su ruptura con RHCP. En su entrevista con el periodista Justin Beckner, le preguntaron a Klinghoffer si tenía algún resentimiento contra alguno de sus ex compañeros, a los que él respondió que no, por lo menos no de su parte.

Josh Klinghoffer habló por primera vez de su salida de Red Hot Chili Peppers

Recordemos que Red Hot Chili Peppers está conformado por el vocalista Anthony Kiedis,el bajista Flea y el baterista Chad Smith; y ahora tendrán como guitarrista al legendario John Frusciante. La agrupación surgió desde los 80’s y aún en la actualidad son una de las agrupación de rock alternativo más populares, con temas como “Californication”, “Under the bridge” y “Otherside”.

Josh Klinghoffer pudo haber tenido problemas con algún integrante de RHCP

Aunque Josh Klinghoffer afirmó no tener resentimiento alguno contra la agrupación; no reflejó lo mismo cuando el periodista Justin Beckner le preguntó cuáles eran las lecciones que le había dejado estar en el legendario Red Hot Chili Peppers, a lo que el guitarrista respondió tajantemente:

“Pregúntame eso en otra ocasión”.

Esta fulminante respuesta levanta aún más las sospechas de un posible conflicto con alguno o con todo los miembros restantes de RHCP. Sin embargo, el guitarrista Josh Klinghoffer reconoció durante tu entrevista que sus mejores trabajos finales dentro del grupo serán “The Longest Wave” y al final de “Goodbye Angels”; pero también reconoce que el solo de la canción “Dark Necessites” es un buen trabajo.