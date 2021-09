Josh Homme de Queens of the Stone Age es acusado de abuso físico por sus hijos

El músico Josh Homme, conocido por ser el vocalista de Queens of the Stone Age, se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que se diera a conocer que sus hijos han pedido al juez una orden de protección tras colocar una serie de denuncias en su contra por los cargos de abuso físico y psicológico.

De acuerdo a los documentos legales presentados por TMZ, los pequeños Orrin (10 años) y Wolf (5 años) han acusado a su famoso papa de cometer diversos abusos en su contra. Sin embargo, el detalle que ha indignado al público es que el cantante le ha tirado objetos a ambos, les agarra violentamente del cuello y las orejas, además de burlarse de su físico.

Los hijos del músico aseguran haber sido víctimas de violencia.

Otro abuso reportado por los hijos del intérprete de ‘No One Knows’ es que han recibido golpes en la cabeza, además de que siempre está borracho cuando los visita. Por tal motivo y teniendo en cuenta que ambos son menores de edad, su madre ha solicitado una orden de protección, la cual establezca que él no puede acercárseles a más de 90 metros.

Juez niega su petición

La cantante ha pedido a la justicia protección en contra de su ex esposo pero se la ha sido negada.

Susan Wiesner, abogada del músico, compartió un comunicado donde se revela que la petición de Brody Dalle ha sido negada por el juez: “La Sra. Dalle ha presentado previamente estos reclamos ante la policía, al DCFS y al juez que preside el Tribunal de Derecho de Familia, quienes se niegan a tomar medida alguna basada en reclamos falsos”.

Cabe destacar que anteriormente la también integrante de la banda punk The Distillers ya había solicitado una orden de restricción en contra de quien fuera su marido ante las autoridades de Estados Unidos, pero también fue rechazada por presunta falsedad de declaraciones.

¿Quién es Josh Homme?

El estadounidense ha forjado una exitosa carrera musical en medio de varios escándalos.

Josh Homme es un músico y productor de rock estadounidense. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, es conocido por haber sido guitarrista de Kyuss, fundador de la banda Queens of the Stone Age, cofundador de Eagles of Death Metal y del supergrupo Them Crooked Vultures .

Fotografías: Redes Sociales