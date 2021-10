Josh Gutiérrez se arrodilla y pide perdón a Romi Marcos en Las Estrellas Bailan

Romina Marcos la pasó muy mal durante los primeros días del reality show Las Estrellas Bailan en Hoy ya que su pareja de baile, Josh Gutiérrez, no llegó a los ensayos y no pudieron concretar la coreografía, enfureciendo a la hija de Niurka, quien no se quedó callada y pidió que le cambiaran de pareja.

“Romi me pongo de rodillas, por favor perdóname, intente aclarar esto desde antes, les había avisado y pensamos que se iba a poder lograr. Me pusieron llamado todos los días por eso no pude venir a los ensayos. Perdóname, vamos a llegar muy lejos”, le dijo Josh.

La guapa cantante, quien recientemente estrenó su primer tema musical, aceptó su disculpa pero aclaró que hasta "no ver, no creer", y que no sólo se disculpe, sino que demuestre que de verdad está dispuesto a comprometerse con ella para lograr buenas criticas por parte del jurado.

Josh Gutiérrez en Las Estrellas Bailan en Hoy

Además de disculpase con Romi, Josh también agradeció a Nano, (la ex pareja de Shanik Berman) por acceder a bailar con Marcos, durante su ausencia y pidió disculpas a los jueces, suplicándoles que lo dejen participar en la competencia.

“Quiero agradecer a Nano por entrar al quite, ya vi los videos, lo están haciendo increíble, también quiero hablarle a los jueces para que por favor me dejen permanecer. Terminando esta semana voy a poder estar completamente libre y voy a poder entregar todo lo mío para ustedes”, finalizó.

La juez, Andrea Legarreta los felicitó e incluso los calificó con un 10 "de bienvenida", mientras que Latin Lover aprovechó para lanzar una indirecta a Josh, diciendo que todos aquellos participantes que no esten dispuestos a comprometerse, deberían abandonar la competencia.

La juez de hierro, Lolita Cortés los felicitó pero pidió a Josh más fuerza ya que Romina es una mujer con mucha fuerza y fuego en la pista de baile, así que debe igualarla para romperla en las próximas coreografías.

Romina Marcos en Televisa

Romina Marcos está triunfando de la mano de Televisa ya que actualmente está compitiendo tanto en Las Estrellas Bailan en Hoy como en el reality show de parejas llamado Inseparables, en donde conocimos a su novio Hussam Nuñez, el cual se transmite de lunes a jueves de ocho a diez de la noche a través de Canal Cinco.

