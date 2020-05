Josh Groban revela cómo comenzaron sus conciertos en el baño: “Ojalá no asusten”

Josh Groban reveló en su entrevista con CBS el domingo por la mañana sobre los “conciertos” que ha estado dando desde su baño, con los cuales ha reemplazado las presentaciones en vivo frente al público con su serie en redes sociales #ShowerSongs y así entretener a los fanáticos durante la pandemia mundial de coronavirus.

"¡No espeluznante, con suerte!" se rió el cuatro veces nominado al Grammy por actuar en una de las habitaciones más privadas de su casa en Los Ángeles. Luego explicó que comenzó con su concierto Billboard Live At-Home Concert en marzo, cuando cantó "You Raise Me Up" desde su ducha de azulejos blancos. En ese momento, Josh Groban le dijo a los televidentes que se trataba de un “en vivo” y que lo hacía por "acústica".

Al discutirlo más a fondo con Tracy Smith de CBS, el cantante explicó: "Todo comenzó por un capricho. Estaba haciendo un concierto de Billboard desde mi habitación; recibí una solicitud para un par de canciones, y sabía que necesitaba un poco grandeza en la voz. Estaba un poco seco en el dormitorio; no estaba muy contento con la acústica. ¡Qué snob! Y comencé a cantar en la ducha".

Josh Groban organizó su sesión de Billboard para recaudar dinero para Meals on Wheels. Además de "You Raise Me Up", su set del 20 de marzo incluyó "Song de febrero", "Changing Colors" y "Bridge Over Troubled Water", que dedicó a los trabajadores de primera línea de la pandemia mundial de coronavirus.

El músico bromeó con Smith diciendo que una vez que la crisis de salud haya terminado, "¡les pedirá a nuestros mejores científicos que hablen sobre por qué sonamos mucho mejor en la ducha!".

Así sobrelleva Josh Groban la pandemia

Josh Groban, cuyo lanzamiento homónimo de 2001 pasó 101 semanas en el Billboard 200, también compartió lo que ha estado haciendo, además de cantar en la ducha, mientras se refugiaba en su casa durante la pandemia. Como muchos de ustedes, él ha estado preparando comidas caseras.

"Estoy cocinando", compartió con CBS. "Creo que todos sentimos que nuestra nueva moda culinaria es algo que decidimos hacer, y de hecho, ahora todos estamos tratando de arreglárnoslas con ese medio pepino y limón que encontramos".

El cantante, quien admitió que ha sido más como un tipo de comida "de servicio a la habitación, preenvasado", dijo que ha estado disfrutando de ser creativo en su cocina. "¡Me he divertido un poco, ya sabes, cortando y cortando en cubitos mis verduras y mis dedos!" bromeó durante la entrevista. "Me impide volverme un poco loco. Estoy aprendiendo una nueva habilidad, que es divertida".

Tendrá un poco más de tiempo para perfeccionar sus técnicas de cocina, pues Josh Groban anunció el domingo que pospondrá los espectáculos de su residencia Radio City Music Hall en la ciudad de Nueva York, que comenzó en febrero, hasta 2021.

"Continuaremos justo donde lo dejamos. Creo que lo haremos". todos necesitan la atmósfera comunitaria de la actuación en vivo en ese momento ", le dijo a Smith. "Y no puedo esperar el significado adicional que tendrá, para mí y para [el público], con suerte, cuando pueda volver y volver a hacerlo".

Hasta entonces, intentará mantenerse zen, ya sea en la cocina, en la ducha o en otro lugar de su casa. "Estoy intentando concentrarme únicamente en las cosas que más importan en mi vida", explicó en su entrevista. "Mientras tenga la capacidad de expresarme a través de la música, y mientras tenga a mi familia, mis amigos, mis seres queridos, mi perro feliz y saludable, estoy bien".